Bu akşam maç var mı? 4 Şubat karşılaşma programı
Tüm dünyada yakından takip edilen Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve ZTK'da yarış sürüyor. Bu akşamın maç programı ise netleşti.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maç programı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yarışının sürdüğü Avrupa Ligi'nde de son 16 play off müsabakaları oynanacak.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?
4 Şubat Salı akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı:
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)
15:30 Rams Başakşehir - Çorum FK (A Spor)
18:00 Konyaspor - Eyüpspor (A Spor)
20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor (A Spor)
AFC Şampiyonlar Ligi
19:00 Al Gharafa - Pakhtakor (Spor Smart, Smart Spor HD)
21:00 Al Hilal - Persepolis (Spor Smart, Smart Spor HD)
Fransa Kupası
21:00 Lille - Dunkerque HB (Bein Sports 2)
21:00 Troyes - Brest (Bein Sports 4)
23:10 Le Mans - PSG (Bein Sports 3)
İngiltere Championship
22:45 Burnley - Oxford United
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
İngiltere EFL League 2
22:45 Salford - Bromley
Almanya Kupası (DFB Pokal) Çeyrek Final
22:45 Stuttgart - Augsburg (S Sport Plus)
İtalya Kupası Çeyrek Final
23:00 Atalanta - Bologna (TRT Spor)
İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) Çeyrek Final
23:30 Atletico Madrid - Getafe (Tivibu Spor 1)