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Bu akşam maç var mı? 4 Şubat karşılaşma programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Şubat 2025 09:18 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:21
Bu akşam maç var mı? 4 Şubat karşılaşma programı

Tüm dünyada yakından takip edilen Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve ZTK'da yarış sürüyor. Bu akşamın maç programı ise netleşti.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maç programı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yarışının sürdüğü Avrupa Ligi'nde de son 16 play off müsabakaları oynanacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN?

4 Şubat Salı akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı:

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

15:30 Rams Başakşehir - Çorum FK (A Spor)
18:00 Konyaspor - Eyüpspor (A Spor)
20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor (A Spor)

AFC Şampiyonlar Ligi

19:00 Al Gharafa - Pakhtakor (Spor Smart, Smart Spor HD)
21:00 Al Hilal - Persepolis (Spor Smart, Smart Spor HD)

Bu akşam maç var mı? 4 Şubat karşılaşma programı - 1. Resim

Fransa Kupası

21:00 Lille - Dunkerque HB (Bein Sports 2)
21:00 Troyes - Brest (Bein Sports 4)
23:10 Le Mans - PSG (Bein Sports 3)

İngiltere Championship

22:45 Burnley - Oxford United

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İngiltere EFL League 2

22:45 Salford - Bromley

Almanya Kupası (DFB Pokal) Çeyrek Final

22:45 Stuttgart - Augsburg (S Sport Plus)

İtalya Kupası Çeyrek Final

23:00 Atalanta - Bologna (TRT Spor)

İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) Çeyrek Final

23:30 Atletico Madrid - Getafe (Tivibu Spor 1)

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Kaynak: TGRT Haber

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