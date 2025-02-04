Bu akşam maç var mı? 4 Şubat karşılaşma programı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

04 Şubat 2025 09:18 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:21

Tüm dünyada yakından takip edilen Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve ZTK'da yarış sürüyor. Bu akşamın maç programı ise netleşti.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugünün maç programı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın yarışının sürdüğü Avrupa Ligi'nde de son 16 play off müsabakaları oynanacak. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN? 4 Şubat Salı akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı: Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 15:30 Rams Başakşehir - Çorum FK (A Spor)

18:00 Konyaspor - Eyüpspor (A Spor)

20:30 Beşiktaş - Kırklarelispor (A Spor) AFC Şampiyonlar Ligi 19:00 Al Gharafa - Pakhtakor (Spor Smart, Smart Spor HD)

21:00 Al Hilal - Persepolis (Spor Smart, Smart Spor HD) Fransa Kupası 21:00 Lille - Dunkerque HB (Bein Sports 2)

21:00 Troyes - Brest (Bein Sports 4)

23:10 Le Mans - PSG (Bein Sports 3) İngiltere Championship 22:45 Burnley - Oxford United BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? İngiltere EFL League 2 22:45 Salford - Bromley Almanya Kupası (DFB Pokal) Çeyrek Final 22:45 Stuttgart - Augsburg (S Sport Plus) İtalya Kupası Çeyrek Final 23:00 Atalanta - Bologna (TRT Spor) İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) Çeyrek Final 23:30 Atletico Madrid - Getafe (Tivibu Spor 1) İlgili Haberler Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu! 'Batshuayi ayrılacak' Gaziantep Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Ahmed Kutucu ilk maçında siftah yaptı