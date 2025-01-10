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Bu akşam maç var mı belli oldu 10 Ocak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Ocak 2025 10:09 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:36
Bu akşam maç var mı belli oldu 10 Ocak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk yarışı sürüyor. 10 Ocak Cuma günü oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı da taraftarın gündeminde. Süper Lig, ZTK, Premier Lig, La Liga gibi organizasyonlarda bu akşamın maç programı belli oldu.

Trendyol Süper Lig​'de heyecan devam ederken bu akşamın maç programı netleşti. TFF tarafından paylaşılan fikstüre göre 10 Ocak maç takvimi belli oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 10 OCAK?

10 Ocak Cuma günü programına göre oynanacak olan müsabakalar şöyle:

20:00 | Pendikspor​ - Bandırmaspor​ | Trendyol 1. Lig | TRT Spor, beIN Sports 2, beIN Sports Tod TV

20:00 | Al Ahli​ - Al Shabab | Suudi Arabistan Pro Lig | S Sport Plus, tabii Spor 2

20:00 | Fas - Kolombiya | Kings Dünya Kupası Yarı Final | S Sport Plus

21:00 | Nantes - Monaco | Fransa Ligue 1 | beIN Sports 5, beIN Sports Tod TV

Bu akşam maç var mı belli oldu 10 Ocak - 1. Resim

21:00 | Meksika - Brezilya | Kings Dünya Kupası Yarı Final | S Sport Plus

22:30 | B. Dortmund - Bayer Leverkusen | Almanya Bundesliga | beIN Sports 3, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

22:45 | Lazio - Como | İtalya Serie A | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

22:45 | Wycombe - Portsmouth | İngiltere FA Cup | tabii Spor 1

23:00 | Rayo Vallecano - Celta Vigo | İspanya La Liga | S Sport Plus

23:00 | Auxerre - Lille | Fransa Ligue 1 | beIN Sports 4, beIN Sports Tod TV

23:00 | Aston Villa - West Ham | İngiltere FA Cup | TRT Spor

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Kaynak: TGRT Haber
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