Bu akşam maç var mı belli oldu 10 Ocak
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde şampiyonluk yarışı sürüyor. 10 Ocak Cuma günü oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı da taraftarın gündeminde. Süper Lig, ZTK, Premier Lig, La Liga gibi organizasyonlarda bu akşamın maç programı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken bu akşamın maç programı netleşti. TFF tarafından paylaşılan fikstüre göre 10 Ocak maç takvimi belli oldu.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 10 OCAK?
10 Ocak Cuma günü programına göre oynanacak olan müsabakalar şöyle:
20:00 | Pendikspor - Bandırmaspor | Trendyol 1. Lig | TRT Spor, beIN Sports 2, beIN Sports Tod TV
20:00 | Al Ahli - Al Shabab | Suudi Arabistan Pro Lig | S Sport Plus, tabii Spor 2
20:00 | Fas - Kolombiya | Kings Dünya Kupası Yarı Final | S Sport Plus
21:00 | Nantes - Monaco | Fransa Ligue 1 | beIN Sports 5, beIN Sports Tod TV
21:00 | Meksika - Brezilya | Kings Dünya Kupası Yarı Final | S Sport Plus
22:30 | B. Dortmund - Bayer Leverkusen | Almanya Bundesliga | beIN Sports 3, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
22:45 | Lazio - Como | İtalya Serie A | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
22:45 | Wycombe - Portsmouth | İngiltere FA Cup | tabii Spor 1
23:00 | Rayo Vallecano - Celta Vigo | İspanya La Liga | S Sport Plus
23:00 | Auxerre - Lille | Fransa Ligue 1 | beIN Sports 4, beIN Sports Tod TV
23:00 | Aston Villa - West Ham | İngiltere FA Cup | TRT Spor