Bu akşam maç var mı, hangi maçlar? 29 Kasım günün programı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bu akşamın maç programı duyuruldu.
13:00 | Muşspor - Mersin İY – Sıfır TV Youtube
13:00 | Adanaspor - Y.Malatyaspor – Sıfır TV Youtube
15:00 | Arnavutköy Bld. - 1461 Trabzon – Sıfır TV Youtube
15:00 | Isparta 32 Spor - Aliağa FK – Sıfır TV
13:00 | Türk Metal 1963 - Kapadokya Spor – Sıfır TV Youtube
13:00 | Kahramanmaraş - 12 Bingölspor – Bi Kanal
13:00 | Silifke Bld. - Ağrı 1970 – Sıfır TV Youtube
13:00 | Tokat Bld. - Pazarspor – Sıfır TV Youtube
13:00 | Çayelispor - Orduspor – Sıfır TV Youtube
13:00 | Düzcespor - Fatsa Bld. – Sıfır TV
13:00 | Eskişehir Anadolu Spor - Nazilli Bld. – Sıfır TV Youtube
15:00 | İnegöl Kafkas - İnkılap FK – Sıfır TV Youtube
15:00 | Çankaya FK - Etimesgut Bld. – Sıfır TV Youtube
15:00 | Galata Spor - Beykoz İshaklı Spor – Bi Kanal
15:00 | Küçükçekmece Sinop - Silivrispor – Sıfır TV Youtube
15:00 | Bulvarspor - Kestel Çilek Spor – Sıfır TV Youtube
15:00 | Yalova - Bursa Nilüfer – Sıfır TV Youtube
15:00 | Niğde Bld. - Kırıkkalespor – Sıfır TV Youtube
15:00 | Karabük İY - Kdz Ereğli Bld. – Sıfır TV Youtube
17:00 | Tire 2021 - Eskişehirspor – Bi Kanal
19:00 | Karşıyaka - Denizli İdmanyurdu Güreller – Sıfır TV
TFF Elit U16 Ligi
13:00 | Fenerbahçe - Pendikspor – FB TV
TFF Elit U17 Ligi
15:00 | Fenerbahçe - Pendikspor – FB TV
13:30 | Erzurumspor - İstanbulspor – TRT Spor | Bein Sports 2
13:30 | Keçiörengücü - Iğdırspor – Bein Sports Max 1 | tabii Spor 6
16:00 | Vanspor - Serik Bld. – TRT Spor | Bein Sports 2
19:00 | Sakaryaspor - Ümraniyespor – TRT Spor | Bein Sports Max 1
Azerbaycan Premier Ligi
13:30 | Imisli - Sabah Bakü – CBC Sport
16:00 | Karabağ - Karvan – CBC Sport
14:30 | Ç.Rizespor - Kayserispor – Bein Sports 1
17:00 | Gaziantep FK - Eyüpspor – Bein Sports 1
20:00 | Kasımpaşa - Rams Başakşehir – Bein Sports 2
20:00 | Trabzonspor - Konyaspor – Bein Sports 1
Almanya Bundesliga 2
15:00 | Braunschweig - Kaiserslautern – Tivibu Spor
15:00 | Greuther Fürth - Bochum – Tivibu Spor
15:00 | Holstein Kiel - Hertha Berlin – Tivibu Spor | S Sport Plus
22:30 | Magdeburg - Nürnberg – Tivibu Spor
İspanya La Liga
16:00 | Mallorca - Osasuna – S Sport | S Sport Plus
18:15 | Barcelona - Alaves – S Sport | S Sport Plus
20:30 | Levante - Athletic Bilbao – S Sport | S Sport Plus
23:00 | Atletico Madrid - Real Oviedo – S Sport Plus
İtalya Serie A
17:00 | Genoa - Verona – S Sport Plus
17:00 | Parma - Udinese – S Sport 2 | S Sport Plus
20:00 | Juventus - Cagliari – S Sport 2 | S Sport Plus
22:45 | Milan - Lazio – S Sport 2 | S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
18:00 | Brentford - Burnley – Bein Sports | beIN Connect
18:00 | Manchester City - Leeds United – Bein Sports 3
18:00 | Sunderland - Bournemouth – Bein Sports Max 2
23:00 | Tottenham - Fulham – Bein Sports 3
Fransa Ligue 1
19:00 | Monaco - PSG – Bein Sports 5
21:00 | Paris FC - Auxerre – Bein Sports 5
23:05 | Marsilya - Toulouse – Bein Sports 5
Portekiz Liga NOS
21:00 | Nacional - Benfica – S Sport Plus
Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Çeyrek Final
20:30 | Al Ittihad - Al Shabab – S Sport Plus
Brezilya Serie A
22:00 | Vitoria - Mirassol – Spor Smart | Spor HD