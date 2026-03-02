Menü Kapat
Bu akşam maç var mı, kimin var? 2 Mart Pazartesi Trendyol 1. Lig, La Liga, Serie A maç programı

Bu akşam kimin maçı var sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2 Mart Pazartesi günü Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, AFC Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Portekiz Süper Ligi'nde karşılaşmalar oynanacak. Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak olan Manisa FK - Çorum FK mücadelesi TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Peki bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? İşte 2 Mart Pazartesi maç programı...

Bu akşam maç var mı, kimin var? 2 Mart Pazartesi Trendyol 1. Lig, La Liga, Serie A maç programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 16:52

Bugün , İtalya , AFC , ve Portekiz Süper Ligi'nde mücadeleler oynanacak. Bu akşam oynanacak olan bütün maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Futbolseverler tarafından bugün maç var mı, kimin sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Bugün oynanacak karşılaşmalar kapsamında La Liga'da Real Madrid - Getafe maçı oynanacak.

Bu akşam maç var mı, kimin var? 2 Mart Pazartesi Trendyol 1. Lig, La Liga, Serie A maç programı

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN VAR 2 MART?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında İtalya Serie A'nın 27. haftası kapsamında Pisa ile Bologna karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın ardından ise 22.45'te Udinese - Fiorentina karşılaşması oynanacak. Udinese - Fiorentina maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Pisa-Bologna maçının ise canlı yayıncısı bulunmuyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ve kanalları ise şöyle:

Trendyol 1. Lig

20.00 Manisa FK - Çorum FK | TRT Spor - beIN Sports 2

İtalya Serie A

20.30 Pisa - Bologna | S Sport Plus

AFC Şampiyonlar Ligi

21.15 Al Duhail - Al Ahli

Bu akşam maç var mı, kimin var? 2 Mart Pazartesi Trendyol 1. Lig, La Liga, Serie A maç programı

İtalya Serie A

22.45 Udinese - Fiorentina | S Sport Plus

23.00 Real Madrid - Gerafe | S Sport Plus

Portekiz Süper Ligi

23.15 Gil Vicente - Benfica | S Sport Plus

