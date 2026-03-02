Bu akşam maç var mı, kimin var? 2 Mart Pazartesi Trendyol 1. Lig, La Liga, Serie A maç programı

Kategoriler
Bugün Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, AFC Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Portekiz Süper Ligi'nde mücadeleler oynanacak. Bu akşam oynanacak olan bütün maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Futbolseverler tarafından bugün maç var mı, kimin sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Bugün oynanacak karşılaşmalar kapsamında La Liga'da Real Madrid - Getafe maçı oynanacak.
Bu akşam oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında İtalya Serie A'nın 27. haftası kapsamında Pisa ile Bologna karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın ardından ise 22.45'te Udinese - Fiorentina karşılaşması oynanacak. Udinese - Fiorentina maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Pisa-Bologna maçının ise canlı yayıncısı bulunmuyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ve kanalları ise şöyle:
Trendyol 1. Lig
20.00 Manisa FK - Çorum FK | TRT Spor - beIN Sports 2
İtalya Serie A
20.30 Pisa - Bologna | S Sport Plus
AFC Şampiyonlar Ligi
21.15 Al Duhail - Al Ahli
İtalya Serie A
22.45 Udinese - Fiorentina | S Sport Plus
23.00 Real Madrid - Gerafe | S Sport Plus
Portekiz Süper Ligi
23.15 Gil Vicente - Benfica | S Sport Plus