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Bu akşam maç var mı? Liglerde takvim açıklandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Ocak 2025 15:43 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:44
Bu akşam maç var mı? Liglerde takvim açıklandı

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken 21 Ocak Salı günü maç programı duyuruldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşam Galatasaray, Dinamo Kiev ile mücadele edecek.

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarış sürerken 21 Ocak Salı akşamının programı netleşti.

Taraftarlar için yayın bilgileri ve saat paylaşıldı.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ 21 OCAK?

Bugün oynanacak olan müsabakalar şöyle:

UEFA Avrupa Ligi

18:30 | Galatasaray​ - Dinamo Kiev | TRT 1

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 | Atalanta - Sturm Graz | TRT Spor
20:45 | Monaco - Aston Villa | tabii Spor
23:00 | Atletico Madrid - Bayer Leverkusen | tabii Spor 2
23:00 | Benfica - Barcelona | tabii Spor

Bu akşam maç var mı? Liglerde takvim açıklandı - 1. Resim

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA tarafından paylaşılan fikstüre göre bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçlar şöyle:

23:00 | Bologna - B.Dortmund | tabii Spor 3
23:00 | Club Brugge - Juventus | TRT Spor
23:00 | Kızılyıldız - PSV | tabii Spor 4
23:00 | Liverpool - Lille | tabii Spor 1
23:00 | Slovan Bratislava - Stuttgart | tabii Spor 5

İngiltere Championship

22:45 | Swansea - Sheffield Utd

İngiltere EFL League 1

22:45 | Bolton - Charlton Athletic

İngiltere EFL League 2

22:45 | Harrogate Town - Colchester

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Kaynak: TGRT Haber
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