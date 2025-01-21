Bu akşam maç var mı? Liglerde takvim açıklandı
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken 21 Ocak Salı günü maç programı duyuruldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşam Galatasaray, Dinamo Kiev ile mücadele edecek.
Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarış sürerken 21 Ocak Salı akşamının programı netleşti.
Taraftarlar için yayın bilgileri ve saat paylaşıldı.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ 21 OCAK?
Bugün oynanacak olan müsabakalar şöyle:
UEFA Avrupa Ligi
18:30 | Galatasaray - Dinamo Kiev | TRT 1
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 | Atalanta - Sturm Graz | TRT Spor
20:45 | Monaco - Aston Villa | tabii Spor
23:00 | Atletico Madrid - Bayer Leverkusen | tabii Spor 2
23:00 | Benfica - Barcelona | tabii Spor
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA tarafından paylaşılan fikstüre göre bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçlar şöyle:
23:00 | Bologna - B.Dortmund | tabii Spor 3
23:00 | Club Brugge - Juventus | TRT Spor
23:00 | Kızılyıldız - PSV | tabii Spor 4
23:00 | Liverpool - Lille | tabii Spor 1
23:00 | Slovan Bratislava - Stuttgart | tabii Spor 5
İngiltere Championship
22:45 | Swansea - Sheffield Utd
İngiltere EFL League 1
22:45 | Bolton - Charlton Athletic
İngiltere EFL League 2
22:45 | Harrogate Town - Colchester