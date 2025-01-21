Bu akşam maç var mı? Liglerde takvim açıklandı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Ocak 2025 15:43 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:44

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken 21 Ocak Salı günü maç programı duyuruldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşam Galatasaray, Dinamo Kiev ile mücadele edecek.

Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarış sürerken 21 Ocak Salı akşamının programı netleşti. Taraftarlar için yayın bilgileri ve saat paylaşıldı. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ 21 OCAK? Bugün oynanacak olan müsabakalar şöyle: UEFA Avrupa Ligi 18:30 | Galatasaray​ - Dinamo Kiev | TRT 1 UEFA Şampiyonlar Ligi 20:45 | Atalanta - Sturm Graz | TRT Spor

20:45 | Monaco - Aston Villa | tabii Spor

23:00 | Atletico Madrid - Bayer Leverkusen | tabii Spor 2

23:00 | Benfica - Barcelona | tabii Spor BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? UEFA tarafından paylaşılan fikstüre göre bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçlar şöyle: 23:00 | Bologna - B.Dortmund | tabii Spor 3

23:00 | Club Brugge - Juventus | TRT Spor

23:00 | Kızılyıldız - PSV | tabii Spor 4

23:00 | Liverpool - Lille | tabii Spor 1

23:00 | Slovan Bratislava - Stuttgart | tabii Spor 5 İngiltere Championship 22:45 | Swansea - Sheffield Utd İngiltere EFL League 1 22:45 | Bolton - Charlton Athletic İngiltere EFL League 2 22:45 | Harrogate Town - Colchester İlgili Haberler Bugün Galatasaray maçı var mı? 21 Ocak karşılaşma takvimi Son dakika | Galatasaray, İlkay Gündoğan ile her konuda anlaştı! Bedavaya gelecek Galatasaray Dinamo Kiev spikeri açıklandı