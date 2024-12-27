Bu akşam maç var mı? Süper Lig'de devre arası devam ediyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

27 Aralık 2024 11:13 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:26

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken bu akşamın maç programı da merak edildi. Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmaları tamamlanırken devre arasına girildi. Futbolseverler ise bugün oynanacak olan maçların saatini ve kanalını araştırıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Taraftarların yakından takip ettiği ligde 27 Aralık Cuma günü maç programı belli oldu. Ligde geçtiğimiz günlerde devre arasına gidilmişti. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti. Günün programında yer alan karşılaşmalar şöyle: Avustralya A Ligi 11:35 | Adelaide United - WS Wanderers | Yayın Yok 13:45 | Perth Glory - Macarthur Bulls | Yayın Yok İngiltere Premier Lig 22:30 | Brighton - Brentford | Bein Sports 4 | beIN Sports | Tod TV 23:15 | Arsenal - Ipswich Town | Bein Sports 3 | beIN Sports | Tod TV | Bein Sports beIN Connect Belçika Pro League 22:45 | Anderlecht - Dender | TV 8 Buçuk | Exxen SÜPER LİG DEVRE ARASI NE ZAMAN BİTİYOR? Ligde ilk devre 23 Aralık tarihinde oynanan maçların tamamlanmasının ardından sona erdi. İkinci devre ise 3,4,5 ve 6 Ocak’ta oynanacak maçlarla beraber başlamış olacak. İlgili Haberler Wolverhampton Manchester United maçı kaç kaç bitti? Vitor Pereira’yı tarihe geçiren maç Partizan - Fenerbahçe Beko maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu