Bu akşam maç var mı? Süper Lig'de devre arası devam ediyor
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken bu akşamın maç programı da merak edildi. Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmaları tamamlanırken devre arasına girildi. Futbolseverler ise bugün oynanacak olan maçların saatini ve kanalını araştırıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Taraftarların yakından takip ettiği ligde 27 Aralık Cuma günü maç programı belli oldu.
Ligde geçtiğimiz günlerde devre arasına gidilmişti.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?
27 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı netleşti. Günün programında yer alan karşılaşmalar şöyle:
Avustralya A Ligi
11:35 | Adelaide United - WS Wanderers | Yayın Yok
13:45 | Perth Glory - Macarthur Bulls | Yayın Yok
İngiltere Premier Lig
22:30 | Brighton - Brentford | Bein Sports 4 | beIN Sports | Tod TV
23:15 | Arsenal - Ipswich Town | Bein Sports 3 | beIN Sports | Tod TV | Bein Sports beIN Connect
Belçika Pro League
22:45 | Anderlecht - Dender | TV 8 Buçuk | Exxen
SÜPER LİG DEVRE ARASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Ligde ilk devre 23 Aralık tarihinde oynanan maçların tamamlanmasının ardından sona erdi. İkinci devre ise 3,4,5 ve 6 Ocak’ta oynanacak maçlarla beraber başlamış olacak.