Bu akşam maç var mı, yok mu? 24 Aralık Süper Lig'de devre arası dönemi

24 Aralık 2024 12:05 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:14

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken 24 Aralık Salı akşamı oynanacak olan maçların saati ve kanalı taraftarın gündeminde. Süper Lig'de devre arasının başlamasıyla beraber karşılaşma programına ara verildi.

Şampiyonluk yarışının son hızla devam ettiği Süper Lig​'de heyecan dorukta. 24 Aralık akşamı oynanacak olan maçlar ise sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu akşamın maç programında karşılaşma bulunmaması üzerine devre arasının sona ereceği tarih de gündeme geldi.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 24 ARALIK?

Trendyol Süper Lig, ZTK ve Trendyol 1. Lig'de bugün herhangi bir karşılaşma oynanamayacak. Ligde 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanan maçların ardından 17. hafta tamamlandı ve devre arasına girildi. Bu nedenle karşılaşma bulunmuyor.

Bu akşamın maç programında yer alan karşılaşmalar şöyle:

TFF Elit U19 Ligi

Altınordu - Galatasaray | Yayın Yok | 12:00

Fenerbahçe - Konyaspor | FB TV | 12:00

Kayserispor - Beşiktaş | Yayın Yok | 12:00

BUGÜN NEDEN MAÇ YOK?

Ligde 17. hafta maçları 23 Aralık itibarıyla tamamlandı. Süper Lig'de ilk yarının bitmesiyle beraber devre arası başladı. Bu nedenle 24 Aralık akşamı ligde karşılaşma bulunmuyor. İkinci devre ise 3,4,5,6 Ocak günlerinde oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. TFF tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda ve Trendyol 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla devre arasına girildi. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda ve Trendyol 1. Lig'de ikinci yarı 3, 4, 5 ve 6 Ocak 2025'te oynanacak 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

Devre arasına girilen Nesine 2. Lig'de ikinci yarı 18 ve 19. Ocak'ta oynanacak 18. hafta, Nesine 3. Lig'de 18 ve 19 Ocak'ta oynanacak 16. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta müsabakaları 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak."

SÜPER LİG İLK YARI BİTTİ Mİ?

Trendyol Süper Lig'de ilk yarı dün oynanan maçlarla sonlandı. İkinci yarı ise 3, 4, 5, 6 Ocak tarihlerinde oynanacak olan maçlarla başlayacak.