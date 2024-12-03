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Bu akşam oynanacak olan basketbol maçlarını saati ve kanalı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 13:40 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:45
Bu akşam oynanacak olan basketbol maçlarını saati ve kanalı belli oldu

Basketbol​ Süper Lig, 1. Lig ve Kadınlar Basketbol Süper heyecan devam ederken sporseverler bu akşam oynanacak olan maçların saatini ve kanalını araştırıyor. Program netleşti.

Sporseverlerin gündeminde 3 Aralık Salı​ akşamı oynancak olan basketbol​ maçları yer aldı. Müsabakaları canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı merak ediyor.

Bugünün programına göre Fenerbahçe Beko​ - Baskonia karşılaşması oynanacak.

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI, HANGİ?

3 Aralık Salı günü takvimine göre saati ve kanalı şöyle:

20.30 Anadolu Efes-Bayern Münih 

22.00 LDLC ASVEL -Real Madrid 

22.05 Maccabi Playtika -Paris Basketbol 

22.15 Panathinaikos AKTOR -Barcelona 

22.30 Partizan-Zalgiris

22.30 Baskonia -Fenerbahçe Beko 

Bu akşam oynanacak olan basketbol maçlarını saati ve kanalı belli oldu - 1. Resim

BU AKŞAM KİMİN BASKETBOL MAÇI VAR?

THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçları bugün ve Çarşamba günü oynanırken 14. hafta müsabakaları perşembe ve cuma oynanacak.

Buna göre yarının maçları da şöyle:

21.00 Monaco - Olympiakos 

22.30 EA7 Emporio Armani Milan -Kızılyıldız 

22.45 Virtus Segafredo Bologna -ALBA Berlin 

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Kaynak: TGRT Haber
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