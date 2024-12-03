Bu akşam oynanacak olan basketbol maçlarını saati ve kanalı belli oldu

03 Aralık 2024 13:40 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:45

Basketbol​ Süper Lig, 1. Lig ve Kadınlar Basketbol Süper heyecan devam ederken sporseverler bu akşam oynanacak olan maçların saatini ve kanalını araştırıyor. Program netleşti.

Sporseverlerin gündeminde 3 Aralık Salı​ akşamı oynancak olan basketbol​ maçları yer aldı. Müsabakaları canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı merak ediyor.

Bugünün programına göre Fenerbahçe Beko​ - Baskonia karşılaşması oynanacak.

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI, HANGİ?

3 Aralık Salı günü takvimine göre saati ve kanalı şöyle:

20.30 Anadolu Efes-Bayern Münih

22.00 LDLC ASVEL -Real Madrid

22.05 Maccabi Playtika -Paris Basketbol

22.15 Panathinaikos AKTOR -Barcelona

22.30 Partizan-Zalgiris

22.30 Baskonia -Fenerbahçe Beko

BU AKŞAM KİMİN BASKETBOL MAÇI VAR?

THY Avrupa Ligi'nde 13. hafta maçları bugün ve Çarşamba günü oynanırken 14. hafta müsabakaları perşembe ve cuma oynanacak.

Buna göre yarının maçları da şöyle:

21.00 Monaco - Olympiakos

22.30 EA7 Emporio Armani Milan -Kızılyıldız

22.45 Virtus Segafredo Bologna -ALBA Berlin