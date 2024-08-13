Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Lille maçının muhtemel ilk 11'i belli oldu

13 Ağustos 2024 13:30 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 13:39

Futbol dünyasında mücadeleler devam ederken Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar da sürüyor. 13 Ağustos akşamı Fenerbahçe ile Lille karşı karşıya gelirken ilk 11'de yer alan oyuncular ile cezalı ve sakat futbolcular da araştırılıyor.

FENERBAHÇE - LİLLE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Karşılaşma 20.00'da oynanırken muhtemel kadrolar şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko.

Lille: Chevalier, Meunier, Diakité, Alexsandro, André, Gomes, Tiago Santo, Cabella, Haraldsson, Gudmundsson, David.

BU AKŞAM MAÇTA KİMLER EKSİK?

Fransız ekibi Lille'de bu akşam Nabil Bentaleb, Akim Zedadka, Ayyoub Bouaddi ve Samuel Umtiti oyuncuları forma giyemeyecek.

FB - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDAN İZLENİR?

Bugün Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında oynanacak olan FB - Lille karşılaşması 20.00'da başlarken Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenecek.

FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadelenin hakemi Jose Maria Sanchez olurken yardımcılıklarını Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

FB LİLLE'Yİ YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK 2024?

13 Ağustos günü oynanacak olan maçın galibi Fenerbahçe olması halinde Slavia Prag-Union Saint-Gilloise karşılaşmasının galibi ile eşleşecekken ilk maç 20-21 Ağustos'ta oynanacak.