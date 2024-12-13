Bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçlarının yayınlandığı kanal ve saati netleşti

13 Aralık 2024 08:54 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:00

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 13 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı belli oldu. Dün akşam Türk takımlarının Avrupa'da mücadelelerini seyretmiştik. Futbolseverler ise bu akşamın maç programını araştırıyor.

Süper Lig​, TFF 3. Lig, ZTK ve Şampiyonlar Ligi gibi birçok organizasyonda oynanan karşılaşmaları taraftarlar yakından takip ediyor.

13 Aralık Cuma günü ise müsabakaların yanında 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi de yapılacak.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ 13 ARALIK?

Günün programı duyurulurken maçların saati ve kanalı da netleşti. Takvime göre bu akşam oynanacak olan maçlar şöyle:

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

14:00 | Kura Çekimi | TV 8 Buçuk

Trendyol 1. Lig

20:00 | Ankaragücü - Manisa FK | TRT Spor | Bein Sports Max 1 | beIN Sports | Tod TV

20:00 | Adanaspor - Y.Malatyaspor | Bein Sports Max 2 | tabii Spor | beIN Sports | Tod TV

Trendyol Süper Lig

20:00 | Kasımpaşa - Eyüpspor | Bein Sports 1 | beIN Sports | Tod TV

20:00 | Bodrumspor - Sivasspor | Bein Sports 2 | beIN Sports | Tod TV

Almanya Bundesliga 2

20:30 | Hertha Berlin - Preussen Münster | Bein Sports 4 | Tivibu Spor 3 | beIN Sports | Tod TV

20:30 | Karlsruhe - Jahn Regensburg | Bein Sports 3 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports | Tod TV

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA?

13 Aralık Cuma akşamı liglerde çeşitli maçlar oynanıyor. Dünyanın her yerinden takip edilen Bundesliga, Premier Lig, Süper Lig ve La Liga'da günün programı belli oldu.

Almanya Kadınlar Bundesliga

20:30 | Carl Zeiss Jena - Bayer Leverkusen | W-Sport

Almanya Bundesliga

22:30 | Freiburg - Wolfsburg | Bein Sports 3 | Tivibu Spor 1 | beIN Sports | Tod TV

İtalya Serie A

22:45 | Empoli - Torino | Yayın Yok

Fransa Ligue 1

22:45 | Toulouse - St. Etienne | Bein Sports 4 | beIN Sports | Tod TV

Belçika Pro League

22:45 | Mechelen - Antwerp | TV 8 Buçuk | Exxen

İspanya La Liga

23:00 | Valladolid - Valencia | S Sport Plus