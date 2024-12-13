Bu akşam oynanacak olan Süper Lig maçlarının yayınlandığı kanal ve saati netleşti
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 13 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı belli oldu. Dün akşam Türk takımlarının Avrupa'da mücadelelerini seyretmiştik. Futbolseverler ise bu akşamın maç programını araştırıyor.
Süper Lig, TFF 3. Lig, ZTK ve Şampiyonlar Ligi gibi birçok organizasyonda oynanan karşılaşmaları taraftarlar yakından takip ediyor.
13 Aralık Cuma günü ise müsabakaların yanında 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi de yapılacak.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ 13 ARALIK?
Günün programı duyurulurken maçların saati ve kanalı da netleşti. Takvime göre bu akşam oynanacak olan maçlar şöyle:
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
14:00 | Kura Çekimi | TV 8 Buçuk
Trendyol 1. Lig
20:00 | Ankaragücü - Manisa FK | TRT Spor | Bein Sports Max 1 | beIN Sports | Tod TV
20:00 | Adanaspor - Y.Malatyaspor | Bein Sports Max 2 | tabii Spor | beIN Sports | Tod TV
Trendyol Süper Lig
20:00 | Kasımpaşa - Eyüpspor | Bein Sports 1 | beIN Sports | Tod TV
20:00 | Bodrumspor - Sivasspor | Bein Sports 2 | beIN Sports | Tod TV
Almanya Bundesliga 2
20:30 | Hertha Berlin - Preussen Münster | Bein Sports 4 | Tivibu Spor 3 | beIN Sports | Tod TV
20:30 | Karlsruhe - Jahn Regensburg | Bein Sports 3 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports | Tod TV
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA?
13 Aralık Cuma akşamı liglerde çeşitli maçlar oynanıyor. Dünyanın her yerinden takip edilen Bundesliga, Premier Lig, Süper Lig ve La Liga'da günün programı belli oldu.
Almanya Kadınlar Bundesliga
20:30 | Carl Zeiss Jena - Bayer Leverkusen | W-Sport
Almanya Bundesliga
22:30 | Freiburg - Wolfsburg | Bein Sports 3 | Tivibu Spor 1 | beIN Sports | Tod TV
İtalya Serie A
22:45 | Empoli - Torino | Yayın Yok
Fransa Ligue 1
22:45 | Toulouse - St. Etienne | Bein Sports 4 | beIN Sports | Tod TV
Belçika Pro League
22:45 | Mechelen - Antwerp | TV 8 Buçuk | Exxen
İspanya La Liga
23:00 | Valladolid - Valencia | S Sport Plus