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Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçlar belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Eylül 2024 10:02 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:13
Bu akşam Şampiyonlar Ligi&#039;nde oynanacak olan maçlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dün akşam yeni format ile oynanan karşılaşmalar yakından takip edildi. Toplamda 8 maç sonunca ilk 8'e kalanların son 16 turuna çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam maç var mı, kimin belli oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi​'nde 18 Eylül akşamı 7 karşılaşma oynanacak.

Günün maç programı ve takvimi netleşti. 

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bologna​ – Shakhtar Donetsk | 19.45 | TRT 1, CBC Sport, tabii Spor

Sparta Prag – Salzburg | 19.45 | tabii Spor

Samsunspor – Başakşehir | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Celtic – Slovan Bratislava | 22.00 | tabii Spor

Club Brugge – B.Dortmund | 22.00 | TRT 1, tabii Spor

Manchester City – Inter | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor

PSG – Girona | 22.00 | tabii Spor

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçlar belli oldu - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI NASIL OLACAK?

Ligde format değişti. Buna göre 36 takım mücadele edecek ve lig olarak devam edecek. Takımlar iç ve dış sahada 8 maç oynayacak ve ilk 8'de olanlar son 16 turuna çıkacak.

24. ve 9. sırada olanlar son 16 turda play - off turuna çıkacak.

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçlar belli oldu - 2. Resim

DÜN AKŞAMIN MAÇ SONUÇLARI

Juventus​ 3-1 PSV​

Young Boys​ 0-3 Aston Villa​

Bayern Münih 9-2 Dinamo Zagreb

Milan 1-3 Liverpool

Real Madrid 3-1 Stuttgart

Sporting 2-0 Lille

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Kaynak: TGRT Haber
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