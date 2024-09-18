Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçlar belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Eylül 2024 10:02 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:13

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dün akşam yeni format ile oynanan karşılaşmalar yakından takip edildi. Toplamda 8 maç sonunca ilk 8'e kalanların son 16 turuna çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam maç var mı, kimin belli oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi​'nde 18 Eylül akşamı 7 karşılaşma oynanacak. Günün maç programı ve takvimi netleşti. BU AKŞAM MAÇ VAR MI? UEFA Şampiyonlar Ligi Bologna​ – Shakhtar Donetsk | 19.45 | TRT 1, CBC Sport, tabii Spor Sparta Prag – Salzburg | 19.45 | tabii Spor Samsunspor – Başakşehir | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Celtic – Slovan Bratislava | 22.00 | tabii Spor Club Brugge – B.Dortmund | 22.00 | TRT 1, tabii Spor Manchester City – Inter | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor PSG – Girona | 22.00 | tabii Spor ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI NASIL OLACAK? Ligde format değişti. Buna göre 36 takım mücadele edecek ve lig olarak devam edecek. Takımlar iç ve dış sahada 8 maç oynayacak ve ilk 8'de olanlar son 16 turuna çıkacak. 24. ve 9. sırada olanlar son 16 turda play - off turuna çıkacak. DÜN AKŞAMIN MAÇ SONUÇLARI Juventus​ 3-1 PSV​ Young Boys​ 0-3 Aston Villa​ Bayern Münih 9-2 Dinamo Zagreb Milan 1-3 Liverpool Real Madrid 3-1 Stuttgart Sporting 2-0 Lille İlgili Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları! Arda Güler 15 dakikada Real Madrid'i kurtardı