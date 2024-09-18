Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maçlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dün akşam yeni format ile oynanan karşılaşmalar yakından takip edildi. Toplamda 8 maç sonunca ilk 8'e kalanların son 16 turuna çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam maç var mı, kimin belli oldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa, Konferans ve Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül akşamı 7 karşılaşma oynanacak.
Günün maç programı ve takvimi netleşti.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
UEFA Şampiyonlar Ligi
Bologna – Shakhtar Donetsk | 19.45 | TRT 1, CBC Sport, tabii Spor
Sparta Prag – Salzburg | 19.45 | tabii Spor
Samsunspor – Başakşehir | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Celtic – Slovan Bratislava | 22.00 | tabii Spor
Club Brugge – B.Dortmund | 22.00 | TRT 1, tabii Spor
Manchester City – Inter | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor
PSG – Girona | 22.00 | tabii Spor
ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI NASIL OLACAK?
Ligde format değişti. Buna göre 36 takım mücadele edecek ve lig olarak devam edecek. Takımlar iç ve dış sahada 8 maç oynayacak ve ilk 8'de olanlar son 16 turuna çıkacak.
24. ve 9. sırada olanlar son 16 turda play - off turuna çıkacak.
DÜN AKŞAMIN MAÇ SONUÇLARI
Juventus 3-1 PSV
Young Boys 0-3 Aston Villa
Bayern Münih 9-2 Dinamo Zagreb
Milan 1-3 Liverpool
Real Madrid 3-1 Stuttgart
Sporting 2-0 Lille