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Bu akşam Süper Lig’de oynanacak maçların hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:50
Bu akşam Süper Lig’de oynanacak maçların hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken 29 Kasım Cuma akşamı mücadeleler oynanacak. Futbolseverlerin takip ettiği ligde maçların yayınlandığı kanal ve saati de duyuruldu.

Süper Lig​'de bu akşamın maç programı belli oldu. Ligde 3 puanı kazanmayı amaçlayan takımlar rakipleri ile karşılaşmasını sürdürüyor.

Takip etmek isteyenler ise bu akşam maçların yayınlandığı kanalı şimdiden araştırmaya başladı.

BU AKŞAM HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de 29 Kasım akşamı Antalyaspor​ – Sivasspor​ maçı oynanacak. Müsabaka 20.00'de başlayıp Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.

Bu akşam Süper Lig’de oynanacak maçların hangi kanalda yayınlandığı belli oldu - 1. Resim

Trendyol 1. Lig'de ise Kocaelispor – Adanaspor müsabakası oynanacak. 20.00'de başlayacak ve TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarında canlı olarak ekranlara gelecek.

29 KASIM SÜPER LİG'DE MAÇ VAR MI?

Bu akşamın takvimine göre ligde Antalyaspor – Sivasspor müsabakası oynanacak. Ligde 14. hafta heyecanı bugün başlıyor. TFF tarafından paylaşılan program şöyle:

29 Kasım

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

Bu akşam Süper Lig’de oynanacak maçların hangi kanalda yayınlandığı belli oldu - 2. Resim

30 Kasım

13.30 Samsunspor - Bodrum FK
16.00 Adana Demirspor - Konyaspor
19.00 Başakşehir - Göztepe
19.00 Alanyaspor - Trabzonspor

1 Aralık

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Eyüpspor

2 Aralık

20.00 Hatayspor - Beşiktaş
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

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Kaynak: TGRT Haber
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