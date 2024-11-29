Bu akşam Süper Lig’de oynanacak maçların hangi kanalda yayınlandığı belli oldu

29 Kasım 2024 14:45 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:50

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken 29 Kasım Cuma akşamı mücadeleler oynanacak. Futbolseverlerin takip ettiği ligde maçların yayınlandığı kanal ve saati de duyuruldu.

Süper Lig​'de bu akşamın maç programı belli oldu. Ligde 3 puanı kazanmayı amaçlayan takımlar rakipleri ile karşılaşmasını sürdürüyor.

Takip etmek isteyenler ise bu akşam maçların yayınlandığı kanalı şimdiden araştırmaya başladı.

BU AKŞAM HANGİ MAÇ, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de 29 Kasım akşamı Antalyaspor​ – Sivasspor​ maçı oynanacak. Müsabaka 20.00'de başlayıp Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.

Trendyol 1. Lig'de ise Kocaelispor – Adanaspor müsabakası oynanacak. 20.00'de başlayacak ve TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarında canlı olarak ekranlara gelecek.

29 KASIM SÜPER LİG'DE MAÇ VAR MI?

Bu akşamın takvimine göre ligde Antalyaspor – Sivasspor müsabakası oynanacak. Ligde 14. hafta heyecanı bugün başlıyor. TFF tarafından paylaşılan program şöyle:

29 Kasım

20.00 Antalyaspor - Sivasspor

30 Kasım

13.30 Samsunspor - Bodrum FK

16.00 Adana Demirspor - Konyaspor

19.00 Başakşehir - Göztepe

19.00 Alanyaspor - Trabzonspor

1 Aralık

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Eyüpspor

2 Aralık

20.00 Hatayspor - Beşiktaş

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK