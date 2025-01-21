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Bu akşam Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
21 Ocak 2025 22:15 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 22:18
Bu akşam Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle Survivor 2025’in yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. Yangın faciası nedeniyle birçok dizi de yeni bölüm yayınlamama kararı aldı.

Bolu​ Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel​ yangınından çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken milli yas ilan edildi.

Yangın​ faciası nedeniyle birçok kanalın yayın akışında da değişikliğe gidildi.

Bu akşam Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu - 1. Resim

BU AKŞAM SURVİVOR NEDEN YOK?

Facianın ardından milli Yas ilan edilmesiyle birlikte pek çok dizi ve programın yeni bölümü ekrana yansımadı.

TV8 yayın akışında yeni bölümü görünse de Survivor 2025 bu akşam ekrana gelmedi.

Bu akşam Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu - 2. Resim

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bolu yangın faciası sonrası yayın akışında değişiklik oldu ve  Survivor yeni bölümü yayınlanmadı.

Programın saatinde Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının tekrar bölümü ekrana geldi.

Yarışmanın bir sonraki yeni bölüm tarihi bir değişiklik olmazsa 22 Ocak 2025 Çarşamba günü olarak görünüyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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