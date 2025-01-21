Bu akşam Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle Survivor 2025’in yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. Yangın faciası nedeniyle birçok dizi de yeni bölüm yayınlamama kararı aldı.
Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınından çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken milli yas ilan edildi.
Yangın faciası nedeniyle birçok kanalın yayın akışında da değişikliğe gidildi.
BU AKŞAM SURVİVOR NEDEN YOK?
Facianın ardından milli Yas ilan edilmesiyle birlikte pek çok dizi ve programın yeni bölümü ekrana yansımadı.
TV8 yayın akışında yeni bölümü görünse de Survivor 2025 bu akşam ekrana gelmedi.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bolu yangın faciası sonrası yayın akışında değişiklik oldu ve Survivor yeni bölümü yayınlanmadı.
Programın saatinde Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının tekrar bölümü ekrana geldi.
Yarışmanın bir sonraki yeni bölüm tarihi bir değişiklik olmazsa 22 Ocak 2025 Çarşamba günü olarak görünüyor.