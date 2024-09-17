Bu akşam TRT 1'den yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

17 Eylül 2024 15:11 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 15:24

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam başlıyor. Maç takviminde yer alan 6 karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor araştırmaya başladı.

36 takımın mücadele edeceği ligde oynanacak olan 8 karşılaşma sonucunda ilk 8'e giren takımlar son 16 turuna çıkacak. Yeni formatının nasıl olacağı merakla bekleniyordu.

17 Eylül akşamı oynanacak olan karşılaşmaların yayınlanacağı kanal belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ​ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR 17 EYLÜL?

Bu akşam oynanacak olan 6 karşılaşma TRT 1​ ve tabii spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Juventus​ – PSV, Milan​ – Liverpool, Real Madrid – Stuttgart ve Sporting Lisbon – Lille mücadeleleri tabii spor ekranlarında yayınlanırken Young Boys – Aston Villa ve Bayern Münih – Dinamo Zagreb müsabakaları TRT 1'den izlenecek.

TABİİ SPOR 2 ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Türk takım maçlarını ücretsiz olarak TRT 1, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

Yabancı takımların mücadeleleri ise Tabii Premium üzerinden ücretli olarak ekranlara gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI NASIL OLACAK?

Yeni formata göre toplamda 36 takım olacak ve lig formatı uygulanacak. İç ve dış olarak toplamda 8 maç sonunda ilk 8'de yer alanlar son 16 turunda mücadele edecek.

9 ve 24. sırada olanlar ise son 16 turu için play - off turu yapacak. İlk 24'e giremeyenler lige veda etmiş olacak.

BU AKŞAM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

Günün programı şöyle açıklandı:

Juventus – PSV | 19.45 | CBC Sport, tabii Spor

Young Boys – Aston Villa | 19.45 | TRT 1

Milan – Liverpool | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor 1

Bayern Münih – Dinamo Zagreb | 22.00 | TRT 1

Real Madrid – Stuttgart | 22.00 | tabii Spor

Sporting Lisbon – Lille | 22.00 | tabii Spor 2