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Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları var

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Eylül 2024 08:56 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:10
Bu akşam UEFA Avrupa Ligi&#039;nde Fenerbahçe ve Beşiktaş&#039;ın maçları var

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken bu akşam maç var mı, kimin araştırıldı. 26 Eylül 2024 günü Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları oynanacak.

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray​, Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​ Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. 

Sarı kırmızılı ekip PAOK​'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak merak edildi.

BU AKŞAM AVRUPA LİGİ'NDE MAÇ VAR MI, KİMİN?

Fenerbahçe, bugün Belçika'nın Union SG takımını konuk ediyorken Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax takımına konuk oluyor. 

UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe – St.Gilloise | 19.45 | TRT 1

Malmö – Rangers | 19.45 | tabii Spor

Ajax – Beşiktaş | 22.00 | TRT 1

Roma – Athletic Bilbao | 22.00 | tabii Spor 1

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları var - 1. Resim

Braga – Maccabi Tel Aviv | 22.00 | tabii Spor 4

Eintracht Frankfurt – Viktoria Plzen | 22.00 | tabii Spor 3

Lyon – Olympiakos | 22.00 | tabii Spor 2

Tottenham – Karabağ | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 26 EYLÜL?

İspanya La Liga

Celta Vigo – Atletico Madrid | 22.00 | S Sport Plus, S Sport

Espanyol – Villarreal | 20.00 | S Sport Plus, S Sport

Las Palmas – Real Betis | 20.00 | S Sport Plus, S Sport 2

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları var - 2. Resim

AVRUPA LİGİ 26 EYLÜL MAÇ SONUÇLARI

Dün akşam oynanan müsabakaların sonuçları ve skorları şöyle oldu:

AZ Alkmaar- Elfsborg: 3-2

Bodo/Glimt-Porto: 3-2

Ludogorets- Slavia Prag: 0-2

Dinamo Kiev- Lazio: 0-3

Midtjylland- Hoffenheim: 1-1

Anderlecht- Ferencvaros: 2-1

Manchester United- Twente: 1-1

Nice- Real Sociedad: 1-1

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Kaynak: TGRT Haber
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Cansu26 Eylül 2024 09:14

Bu akşam maç yokmuş ama 26 eylülde fener beşiktaş macrası olacak vay be heyecan dorukta

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