Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları var
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken bu akşam maç var mı, kimin araştırıldı. 26 Eylül 2024 günü Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları oynanacak.
Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor.
Sarı kırmızılı ekip PAOK'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak merak edildi.
BU AKŞAM AVRUPA LİGİ'NDE MAÇ VAR MI, KİMİN?
Fenerbahçe, bugün Belçika'nın Union SG takımını konuk ediyorken Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax takımına konuk oluyor.
Fenerbahçe – St.Gilloise | 19.45 | TRT 1
Malmö – Rangers | 19.45 | tabii Spor
Ajax – Beşiktaş | 22.00 | TRT 1
Roma – Athletic Bilbao | 22.00 | tabii Spor 1
Braga – Maccabi Tel Aviv | 22.00 | tabii Spor 4
Eintracht Frankfurt – Viktoria Plzen | 22.00 | tabii Spor 3
Lyon – Olympiakos | 22.00 | tabii Spor 2
Tottenham – Karabağ | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 26 EYLÜL?
İspanya La Liga
Celta Vigo – Atletico Madrid | 22.00 | S Sport Plus, S Sport
Espanyol – Villarreal | 20.00 | S Sport Plus, S Sport
Las Palmas – Real Betis | 20.00 | S Sport Plus, S Sport 2
AVRUPA LİGİ 26 EYLÜL MAÇ SONUÇLARI
Dün akşam oynanan müsabakaların sonuçları ve skorları şöyle oldu:
AZ Alkmaar- Elfsborg: 3-2
Bodo/Glimt-Porto: 3-2
Ludogorets- Slavia Prag: 0-2
Dinamo Kiev- Lazio: 0-3
Midtjylland- Hoffenheim: 1-1
Anderlecht- Ferencvaros: 2-1
Manchester United- Twente: 1-1
Nice- Real Sociedad: 1-1
Bu akşam maç yokmuş ama 26 eylülde fener beşiktaş macrası olacak vay be heyecan dorukta