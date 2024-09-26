Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları var

26 Eylül 2024 08:56 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:10

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken bu akşam maç var mı, kimin araştırıldı. 26 Eylül 2024 günü Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları oynanacak.

PAOK maçı sonrası Okan Buruk'tan TFF'ye tepki: Bizi zorlayan bir fikstür oluşturulmaya çalışılıyor

PAOK maçı sonrası Okan Buruk'tan TFF'ye tepki: Bizi zorlayan bir fikstür oluşturulmaya çalışılıyor

Türkiye'yi temsil eden Galatasaray​, Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​ Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor.

Sarı kırmızılı ekip PAOK​'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak merak edildi.

BU AKŞAM AVRUPA LİGİ'NDE MAÇ VAR MI, KİMİN?

Fenerbahçe, bugün Belçika'nın Union SG takımını konuk ediyorken Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax takımına konuk oluyor.

UEFA Avrupa Ligi​

Fenerbahçe – St.Gilloise | 19.45 | TRT 1

Malmö – Rangers | 19.45 | tabii Spor

Ajax – Beşiktaş | 22.00 | TRT 1

Roma – Athletic Bilbao | 22.00 | tabii Spor 1

Braga – Maccabi Tel Aviv | 22.00 | tabii Spor 4

Eintracht Frankfurt – Viktoria Plzen | 22.00 | tabii Spor 3

Lyon – Olympiakos | 22.00 | tabii Spor 2

Tottenham – Karabağ | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 26 EYLÜL?

İspanya La Liga

Celta Vigo – Atletico Madrid | 22.00 | S Sport Plus, S Sport

Espanyol – Villarreal | 20.00 | S Sport Plus, S Sport

Las Palmas – Real Betis | 20.00 | S Sport Plus, S Sport 2

AVRUPA LİGİ 26 EYLÜL MAÇ SONUÇLARI

Dün akşam oynanan müsabakaların sonuçları ve skorları şöyle oldu:

AZ Alkmaar- Elfsborg: 3-2

Bodo/Glimt-Porto: 3-2

Ludogorets- Slavia Prag: 0-2

Dinamo Kiev- Lazio: 0-3

Midtjylland- Hoffenheim: 1-1

Anderlecht- Ferencvaros: 2-1

Manchester United- Twente: 1-1

Nice- Real Sociedad: 1-1