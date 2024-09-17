Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynanacak
Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Lig'inde bu akşam hangi maçlar var belli oldu. 17 Eylül günü takvimine göre karşılaşmaların hangi kanalda olduğu ve saatleri de belirlendi. Süper Lig'de ise ertelenen GS müsabakası oynanacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugün hangi maçlar ne zaman oynanacak netleşti.
Şampiyonlar Ligi yeni formatı ile başlıyorken bugün 6 mücadele gerçekleşecek.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 17 EYLÜL 2024?
UEFA Şampiyonlar Ligi
Juventus – PSV | 19.45 | CBC Sport, tabii Spor
Young Boys – Aston Villa | 19.45 | TRT 1
Milan – Liverpool | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor 1
Bayern Münih – Dinamo Zagreb | 22.00 | TRT 1
Real Madrid – Stuttgart | 22.00 | tabii Spor
Sporting Lisbon – Lille | 22.00 | tabii Spor 2
Trendyol Süper Lig
Galatasaray – Gaziantep FK | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
İngiltere Lig Kupası
Manchester Utd – Barnsley | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen