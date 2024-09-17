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Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
17 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 12:27
Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi&#039;nde 6 maç oynanacak

Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Lig'inde bu akşam hangi maçlar var belli oldu. 17 Eylül günü takvimine göre karşılaşmaların hangi kanalda olduğu ve saatleri de belirlendi. Süper Lig'de ise ertelenen GS müsabakası oynanacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​'de bugün hangi maçlar ne zaman oynanacak netleşti.

Şampiyonlar Ligi​ yeni formatı ile başlıyorken bugün 6 mücadele gerçekleşecek.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 17 EYLÜL 2024?

UEFA Şampiyonlar Ligi

Juventus – PSV | 19.45 | CBC Sport, tabii Spor

Young Boys – Aston Villa | 19.45 | TRT 1

Milan – Liverpool | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor 1

Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynanacak - 1. Resim

Bayern Münih – Dinamo Zagreb | 22.00 | TRT 1

Real Madrid – Stuttgart | 22.00 | tabii Spor

Sporting Lisbon – Lille | 22.00 | tabii Spor 2

Trendyol Süper Lig

Galatasaray​ – Gaziantep FK | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

İngiltere Lig Kupası

Manchester Utd – Barnsley | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen

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Kaynak: TGRT Haber
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