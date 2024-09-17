Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

17 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 12:27

Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Lig'inde bu akşam hangi maçlar var belli oldu. 17 Eylül günü takvimine göre karşılaşmaların hangi kanalda olduğu ve saatleri de belirlendi. Süper Lig'de ise ertelenen GS müsabakası oynanacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig​'de bugün hangi maçlar ne zaman oynanacak netleşti. Şampiyonlar Ligi​ yeni formatı ile başlıyorken bugün 6 mücadele gerçekleşecek. BU AKŞAM MAÇ VAR MI 17 EYLÜL 2024? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus – PSV | 19.45 | CBC Sport, tabii Spor Young Boys – Aston Villa | 19.45 | TRT 1 Milan – Liverpool | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor 1 Bayern Münih – Dinamo Zagreb | 22.00 | TRT 1 Real Madrid – Stuttgart | 22.00 | tabii Spor Sporting Lisbon – Lille | 22.00 | tabii Spor 2 Trendyol Süper Lig Galatasaray​ – Gaziantep FK | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV İngiltere Lig Kupası Manchester Utd – Barnsley | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen İlgili Haberler Son dakika | Süper Lig'de derbi tarihi ve saatleri belli oldu Süper Lig'de ertelenen Galatasaray maçı bu akşam oynanacak