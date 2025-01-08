Bu akşam ZTK'da hangi maçlar var? 8 Ocak programında birçok karşılaşma yer aldı

08 Ocak 2025 09:26 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:37

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 8 Ocak Çarşamba akşamı ZTK'da birçok karşılaşma oynanırken Galatasaray ile Başakşehir karşılaşacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası​'nda yarış sürerken bu akşam GS - Başakşehir​, Trabzonspor​ - Alanyaspor​ gibi müsabakalar oynanacak.

Taraftarlar ise bu akşamın maç programını araştırmaya başladı.

BU AKŞAM ZTK'DA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Kupası'nda günün programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası

13:00 | Kırklarelispor - Bodrumspor | A Spor

15:30 | Eyüpspor - Boluspor | A Spor

18:00 | Trabzonspor - Alanyaspor | A Spor

20:30 | Galatasaray​ - Rams Başakşehir | ATV

Kings Dünya Kupası Çeyrek Final

20:00 | Kolombiya - Özbekistan | S Sport Plus

21:00 | ABD - Fas | S Sport Plus, S Sport

İspanya Süper Kupa Yarı Final

22:00 | Athletic Bilbao - Barcelona | Tivibu Spor 1

Portekiz Lig Kupası

22:45 | Benfica - Braga | TRT Spor

BUGÜN MAÇ VAR MI 8 OCAK?

8 Ocak Çarşamba günü takvimine göre bu akşam İspanya Süper Kupa yarı final, Kings Dünya Kupası çeyrek final ve ZTK karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Kupası müsabakaları ATV ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray ile Başakşehir de bu akşam ligde karşılaşacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak 2025'te oynanacak olan karşılaşmaların günü ve saati belli oldu.

Bugün oynanacak olan müsabakalar sonrasında yarının takvimi netleşti:

9 Ocak Perşembe

B Grubu:

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe

C Grubu:

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor