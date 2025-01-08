Bu akşam ZTK'da hangi maçlar var? 8 Ocak programında birçok karşılaşma yer aldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 8 Ocak Çarşamba akşamı ZTK'da birçok karşılaşma oynanırken Galatasaray ile Başakşehir karşılaşacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda yarış sürerken bu akşam GS - Başakşehir, Trabzonspor - Alanyaspor gibi müsabakalar oynanacak.
Taraftarlar ise bu akşamın maç programını araştırmaya başladı.
BU AKŞAM ZTK'DA HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Kupası'nda günün programı şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası
13:00 | Kırklarelispor - Bodrumspor | A Spor
15:30 | Eyüpspor - Boluspor | A Spor
18:00 | Trabzonspor - Alanyaspor | A Spor
20:30 | Galatasaray - Rams Başakşehir | ATV
Kings Dünya Kupası Çeyrek Final
20:00 | Kolombiya - Özbekistan | S Sport Plus
21:00 | ABD - Fas | S Sport Plus, S Sport
İspanya Süper Kupa Yarı Final
22:00 | Athletic Bilbao - Barcelona | Tivibu Spor 1
Portekiz Lig Kupası
22:45 | Benfica - Braga | TRT Spor
BUGÜN MAÇ VAR MI 8 OCAK?
8 Ocak Çarşamba günü takvimine göre bu akşam İspanya Süper Kupa yarı final, Kings Dünya Kupası çeyrek final ve ZTK karşılaşmaları oynanacak. Türkiye Kupası müsabakaları ATV ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray ile Başakşehir de bu akşam ligde karşılaşacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ TAKVİMİ
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak 2025'te oynanacak olan karşılaşmaların günü ve saati belli oldu.
Bugün oynanacak olan müsabakalar sonrasında yarının takvimi netleşti:
9 Ocak Perşembe
B Grubu:
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe
C Grubu:
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor