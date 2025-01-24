Bu akşamın maç programı belli oldu 24 Ocak

24 Ocak 2025 10:14 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:30

Süper Lig, Premier Lig ve ZTK'da şampiyonluk yarışı devam ederken 24 Ocak Cuma günü oynanacak olan müsabakalar taraftarın gündeminde. Bu akşamın maç programına göre oynanacak karşılaşmalar netleşti.

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde ilk 8 için son şans

Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde ilk 8 için son şans

24 Ocak bu akşam maç var​ mı belli oldu. Taraftarların heyecanla takip ettiği liglerde yarış sürerken bugün oynanacak müsabakaların saati ve kanalı duyuruldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 24 OCAK?

Günün programına göre bugün oynanacak olan karşılaşmaların saati duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig, ZTK, Trendyol 1. Lig'deki maçları fikstür ile paylaşıyor.

Brezilya Campeonato Paulista

00:30 | Noroeste - Botafogo SP | Smart Spor 2 | Spor Smart 2

Arjantin Primera Division

01:00 | CA Tigre - Velez Sarsfield | Spor Smart | Smart Spor HD

Azerbaycan Premier Lig

13:00 | Shamakhi - Zira | CBC Sport

Trendyol 1. Lig

20:00 | Ümraniyespor - Şanlıurfaspor | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

20:00 | Samsunspor - Gaziantep FK | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV

Hollanda Eredivisie

20:00 | Heracles - Utrecht

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Günün programına göre oynanacak olan müsabakalar şöyle:

Almanya Bundesliga 2

20:30 | Greuther Fürth - Kaiserslautern | Bein Sports Max 2 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports Tod TV

20:30 | Magdeburg - Braunschweig | Bein Sports Max 1 | Tivibu Spor 3 | beIN Sports Tod TV

İtalya Kadınlar Serie A

20:30 | Juventus - Inter

Almanya Bundesliga

22:30 | Wolfsburg - Holstein Kiel | Bein Sports 4 | Tivibu Spor 1 | beIN Sports Tod TV

İtalya Serie A

22:45 | Torino - Cagliari | CBC Sport | S Sport Plus

Fransa Ligue 1

22:45 | Auxerre - St. Etienne | Bein Sports 5 | beIN Sports Tod TV

Belçika Pro League

22:45 | St.Truiden - Antwerp

İspanya La Liga

23:00 | Las Palmas - Osasuna | S Sport Plus

İngiltere Championship

23:00 | Sheffield Utd - Hull City