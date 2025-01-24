Bu akşamın maç programı belli oldu 24 Ocak
Süper Lig, Premier Lig ve ZTK'da şampiyonluk yarışı devam ederken 24 Ocak Cuma günü oynanacak olan müsabakalar taraftarın gündeminde. Bu akşamın maç programına göre oynanacak karşılaşmalar netleşti.
24 Ocak bu akşam maç var mı belli oldu. Taraftarların heyecanla takip ettiği liglerde yarış sürerken bugün oynanacak müsabakaların saati ve kanalı duyuruldu.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 24 OCAK?
Günün programına göre bugün oynanacak olan karşılaşmaların saati duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig, ZTK, Trendyol 1. Lig'deki maçları fikstür ile paylaşıyor.
Brezilya Campeonato Paulista
00:30 | Noroeste - Botafogo SP | Smart Spor 2 | Spor Smart 2
Arjantin Primera Division
01:00 | CA Tigre - Velez Sarsfield | Spor Smart | Smart Spor HD
Azerbaycan Premier Lig
13:00 | Shamakhi - Zira | CBC Sport
Trendyol 1. Lig
20:00 | Ümraniyespor - Şanlıurfaspor | TRT Spor | Bein Sports 2 | beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
20:00 | Samsunspor - Gaziantep FK | Bein Sports 1 | beIN Sports Tod TV
Hollanda Eredivisie
20:00 | Heracles - Utrecht
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Günün programına göre oynanacak olan müsabakalar şöyle:
Almanya Bundesliga 2
20:30 | Greuther Fürth - Kaiserslautern | Bein Sports Max 2 | Tivibu Spor 2 | beIN Sports Tod TV
20:30 | Magdeburg - Braunschweig | Bein Sports Max 1 | Tivibu Spor 3 | beIN Sports Tod TV
İtalya Kadınlar Serie A
20:30 | Juventus - Inter
Almanya Bundesliga
22:30 | Wolfsburg - Holstein Kiel | Bein Sports 4 | Tivibu Spor 1 | beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
22:45 | Torino - Cagliari | CBC Sport | S Sport Plus
Fransa Ligue 1
22:45 | Auxerre - St. Etienne | Bein Sports 5 | beIN Sports Tod TV
Belçika Pro League
22:45 | St.Truiden - Antwerp
İspanya La Liga
23:00 | Las Palmas - Osasuna | S Sport Plus
İngiltere Championship
23:00 | Sheffield Utd - Hull City