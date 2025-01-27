Bu akşamın maç programı belli oldu 27 Ocak
Premier Lig, Süper Lig, ZTK ve Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Tüm dünyada takip edilen futbol maçlarının saati ve yayıncı bilgileri paylaşıldı. 27 Ocak Pazartesi bugünün maç programı duyuruldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Bundesliga, Süper Lig, La Liga ve Premier Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan maçların adı da netleşti.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI?
27 Ocak Pazartesi günü liglerde birçok karşılaşma oynanacak. Günün maçları yakından takip edilirken yayıncı bilgisi ve saati de programda yer aldı.
Trendyol 1. Lig
Sakaryaspor - Manisa FK | 20:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Kasımpaşa - Hatayspor | 20:00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Qadsiah - Al Hilal | 20:00 | S Sport Plus
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN?
27 Ocak akşamı İtalya Serie A başta olmak üzere liglerde müsabakalar oynanacak.
İtalya Serie A
Venezia - Verona | 20:30 | S Sport 2, S Sport Plus
Genoa - Monza | 22:45 | S Sport 2, S Sport Plus
Fransa Ligue 2
Annecy - Dunkerque HB | 22:45 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga
Alaves - Celta Vigo | 23:00 | S Sport, S Sport Plus
İngiltere Championship
Burnley - Leeds United | 23:00 |
Portekiz Liga NOS
AVS - Gil Vicente | 23:15 |