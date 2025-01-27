Bu akşamın maç programı belli oldu 27 Ocak

27 Ocak 2025 11:00 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:05

Premier Lig, Süper Lig, ZTK ve Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Tüm dünyada takip edilen futbol maçlarının saati ve yayıncı bilgileri paylaşıldı. 27 Ocak Pazartesi bugünün maç programı duyuruldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Bundesliga​, Süper Lig​, La Liga​ ve Premier Lig​'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Bu akşamın maç programına göre oynanacak olan maçların adı da netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

27 Ocak Pazartesi günü liglerde birçok karşılaşma oynanacak. Günün maçları yakından takip edilirken yayıncı bilgisi ve saati de programda yer aldı.

Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor - Manisa FK | 20:00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Hatayspor | 20:00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Qadsiah - Al Hilal | 20:00 | S Sport Plus

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN?

27 Ocak akşamı İtalya Serie A başta olmak üzere liglerde müsabakalar oynanacak.

İtalya Serie A

Venezia - Verona | 20:30 | S Sport 2, S Sport Plus

Genoa - Monza | 22:45 | S Sport 2, S Sport Plus

Fransa Ligue 2

Annecy - Dunkerque HB | 22:45 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

İspanya La Liga

Alaves - Celta Vigo | 23:00 | S Sport, S Sport Plus

İngiltere Championship

Burnley - Leeds United | 23:00 |

Portekiz Liga NOS

AVS - Gil Vicente | 23:15 |