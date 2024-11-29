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Bu akşamın maç programı belli oldu! 29 Kasım Cuma karşılaşma saatleri duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:24
Bu akşamın maç programı belli oldu! 29 Kasım Cuma karşılaşma saatleri duyuruldu

Trendyol Süper Lig, ZTK, Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken futbolseverler her akşam oynanan müsabakaları yakından takip ediyor. 29 Kasım Cuma akşamı oynanacak olan müsabakaların yayınlandığı kanal ve saat ise gündeme geldi.

Liglerde şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. Dün akşam Avrupa Ligi​'nde 3 Türk takımı mücadele etti.

Maçlar sonucunda puan durumlarında değişiklik yaşanırken bugünün maç programı da netleşti.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

29 Kasım Cuma akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı şöyle:

Trendyol 1. Lig

Kocaelispor – Adanaspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

Antalyaspor – Sivasspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Bu akşamın maç programı belli oldu! 29 Kasım Cuma karşılaşma saatleri duyuruldu - 1. Resim

Almanya Bundesliga 2

Magdeburg – Hertha Berlin | 20.30 | Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV

Schalke 04 – Kaiserslautern | 20.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV

Almanya Bundesliga

St.Pauli – Holstein Kiel | 22.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

İtalya Serie A

Cagliari – Verona | 22.45 | Yayıncısı yok

Fransa Ligue 1

Reims – Lens | 22.45 |Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV

İngiltere Premier Lig

Brighton – Southampton | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

İspanya La Liga

Mallorca – Valencia | 23.00 | Yayıncısı yok

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Kaynak: TGRT Haber
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