Bu akşamın maç programı belli oldu! 29 Kasım Cuma karşılaşma saatleri duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:24

Trendyol Süper Lig, ZTK, Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken futbolseverler her akşam oynanan müsabakaları yakından takip ediyor. 29 Kasım Cuma akşamı oynanacak olan müsabakaların yayınlandığı kanal ve saat ise gündeme geldi.

Liglerde şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. Dün akşam Avrupa Ligi​'nde 3 Türk takımı mücadele etti. Maçlar sonucunda puan durumlarında değişiklik yaşanırken bugünün maç programı da netleşti. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR? 29 Kasım Cuma akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı şöyle: Trendyol 1. Lig Kocaelispor – Adanaspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Trendyol Süper Lig Antalyaspor – Sivasspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Almanya Bundesliga 2​ Magdeburg – Hertha Berlin | 20.30 | Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV Schalke 04 – Kaiserslautern | 20.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV Almanya Bundesliga St.Pauli – Holstein Kiel | 22.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV İtalya Serie A Cagliari – Verona | 22.45 | Yayıncısı yok Fransa Ligue 1 Reims – Lens | 22.45 |Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV İngiltere Premier Lig Brighton – Southampton | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV İspanya La Liga Mallorca – Valencia | 23.00 | Yayıncısı yok İlgili Haberler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları sonrası ülke puanı güncellendi! İşte UEFA sıralamasında son durum