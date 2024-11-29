Bu akşamın maç programı belli oldu! 29 Kasım Cuma karşılaşma saatleri duyuruldu
Trendyol Süper Lig, ZTK, Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken futbolseverler her akşam oynanan müsabakaları yakından takip ediyor. 29 Kasım Cuma akşamı oynanacak olan müsabakaların yayınlandığı kanal ve saat ise gündeme geldi.
Liglerde şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. Dün akşam Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı mücadele etti.
Maçlar sonucunda puan durumlarında değişiklik yaşanırken bugünün maç programı da netleşti.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?
29 Kasım Cuma akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı şöyle:
Trendyol 1. Lig
Kocaelispor – Adanaspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Antalyaspor – Sivasspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Almanya Bundesliga 2
Magdeburg – Hertha Berlin | 20.30 | Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2, beIN Sports Tod TV
Schalke 04 – Kaiserslautern | 20.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, beIN Sports Tod TV
Almanya Bundesliga
St.Pauli – Holstein Kiel | 22.30 | Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
Cagliari – Verona | 22.45 | Yayıncısı yok
Fransa Ligue 1
Reims – Lens | 22.45 |Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV
İngiltere Premier Lig
Brighton – Southampton | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga
Mallorca – Valencia | 23.00 | Yayıncısı yok