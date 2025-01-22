Bu akşamın maç programı belli oldu
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig, Avrupa Ligi, ZTK ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürüyor. 22 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı de taraftarın gündeminde.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken futbolseverler bu akşamın maç takvimini araştırdı. Günün fikstürüne göre oynanacak olan maçların kanalı ve saati de netleşti.
BUGÜN MAÇ VAR MI 22 OCAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 | Leipzig - Sporting Lisbon | TRT 1 | CBC Sport
20:45 | Shakhtar Donetsk - Brest | tabii Spor
23:00 | Milan - Girona | tabii Spor 3
23:00 | Arsenal - Dinamo Zagreb | tabii Spor 4
23:00 | Celtic - Young Boys | tabii Spor 5
23:00 | Feyenoord - Bayern Münih | tabii Spor 2
23:00 | PSG - Manchester City | CBC Sport | tabii Spor
23:00 | Real Madrid - Salzburg | TRT 1
23:00 | Sparta Prag - Inter | tabii Spor 1
UEFA Avrupa Ligi
18:30 | Beşiktaş - Athletic Bilbao | TRT 1 | CBC Sport
Suudi Arabistan Pro Li
20:00 | Al Ittihad - Al Shabab | S Sport Plus
İngiltere Championship
23:00 | Plymouth - Burnley