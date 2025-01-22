Bu akşamın maç programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Ocak 2025 11:16 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:19

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig, Avrupa Ligi, ZTK ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürüyor. 22 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı de taraftarın gündeminde.

Şampiyonlar Ligi​ ve Avrupa Ligi​'nde heyecan devam ederken futbolseverler bu akşamın maç takvimini araştırdı. Günün fikstürüne göre oynanacak olan maçların kanalı ve saati de netleşti. BUGÜN MAÇ VAR MI 22 OCAK? UEFA Şampiyonlar Ligi 20:45 | Leipzig - Sporting Lisbon | TRT 1 | CBC Sport 20:45 | Shakhtar Donetsk - Brest | tabii Spor 23:00 | Milan - Girona | tabii Spor 3 23:00 | Arsenal - Dinamo Zagreb | tabii Spor 4 23:00 | Celtic - Young Boys | tabii Spor 5 23:00 | Feyenoord - Bayern Münih | tabii Spor 2 23:00 | PSG - Manchester City | CBC Sport | tabii Spor 23:00 | Real Madrid - Salzburg | TRT 1 23:00 | Sparta Prag - Inter | tabii Spor 1 UEFA Avrupa Ligi 18:30 | Beşiktaş - Athletic Bilbao | TRT 1 | CBC Sport Suudi Arabistan Pro Li 20:00 | Al Ittihad - Al Shabab | S Sport Plus İngiltere Championship 23:00 | Plymouth - Burnley İlgili Haberler Benfica Barcelona CANLI nereden izlenir? Maç başladı Beşiktaş-Athletic Bilbao maç kadrosu, ilk 11'ler! Ole Gunnar Solskjaer ilk maçı