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Bu akşamın maç programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
22 Ocak 2025 11:16 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:19
Bu akşamın maç programı belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig, Avrupa Ligi, ZTK ve Şampiyonlar Ligi'nde yarış sürüyor. 22 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı de taraftarın gündeminde.

Şampiyonlar Ligi​ ve Avrupa Ligi​'nde heyecan devam ederken futbolseverler bu akşamın maç takvimini araştırdı. Günün fikstürüne göre oynanacak olan maçların kanalı ve saati de netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI 22 OCAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 | Leipzig - Sporting Lisbon | TRT 1 | CBC Sport

20:45 | Shakhtar Donetsk - Brest | tabii Spor

23:00 | Milan - Girona | tabii Spor 3

23:00 | Arsenal - Dinamo Zagreb | tabii Spor 4

Bu akşamın maç programı belli oldu - 1. Resim

23:00 | Celtic - Young Boys | tabii Spor 5

23:00 | Feyenoord - Bayern Münih | tabii Spor 2

23:00 | PSG - Manchester City | CBC Sport | tabii Spor

23:00 | Real Madrid - Salzburg | TRT 1

23:00 | Sparta Prag - Inter | tabii Spor 1

Bu akşamın maç programı belli oldu - 2. Resim

UEFA Avrupa Ligi

18:30 | Beşiktaş - Athletic Bilbao | TRT 1 | CBC Sport

Suudi Arabistan Pro Li

20:00 | Al Ittihad - Al Shabab | S Sport Plus

İngiltere Championship

23:00 | Plymouth - Burnley 

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Kaynak: TGRT Haber
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