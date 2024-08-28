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Bu akşamın maç programında Başakşehir - Patrick's Athletic mücadelesi var

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:49
Bu akşamın maç programında Başakşehir - Patrick&#039;s Athletic mücadelesi var

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında karşılaşmasında ülkemizi Başakşehir temsil ederken Patrick's Athletic ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugün maç var mı, kimin araması yapılırken program netleşti.

Tüm dünyada yakından takip edilen Konferans Ligi'nde bugün karşılaşmalar devam ederken Başakşehir sahaya çıkacak.

Rakibi St. Patrick's Athletic ile mücadele ederken saat kaçta, ne zaman başladığı da belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 28 AĞUSTOS 2024, KİMİN KARŞILAŞMASI VAR?

Günün maç takvimi belli olurken UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir Türkiye'yi temsil edecek. 28 Ağustos takvimi şöyle:

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

Başakşehir – St. Patricks |19.00 | TRT 1

Karabağ – Dinamo Zagreb | 19.45 | TRT Spor, CBC Sport, tabii Spor 1

Kizilyildiz – Bodo Glimt | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor 1

Slovan Bratislava – FC Midtjylland | 22.00 | tabii Spor 2

Slavia Prag – Lille | 22.00 | TRT 1

Bu akşamın maç programında Başakşehir - Patrick's Athletic mücadelesi var - 1. Resim

İspanya La Liga

Athletic Bilbao – Valencia | 20.00 | S Sport Plus, S Sport

Valladolid – Leganes | 20.00 | S Sport Plus, S Sport 2

Atletico Madrid – Espanyol | 22.30

Real Sociedad – Alaves | 22.30

Bu akşamın maç programında Başakşehir - Patrick's Athletic mücadelesi var - 2. Resim

Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor – Amedspor | 21.00 | Bein Sports 2, tabii, beIN Sports Tod Bein Sports 2, tabii, beIN Sports Tod TV

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal – Damac | 21.00

BAŞAKŞEHİR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in karşılaşması bu akşam 19.00'da başlarken TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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