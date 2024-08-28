Bu akşamın maç programında Başakşehir - Patrick's Athletic mücadelesi var

28 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:49

2024 UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma göre Türkiye, 10. sırada devam ediyor

2024 UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma göre Türkiye, 10. sırada devam ediyor

Tüm dünyada yakından takip edilen Konferans Ligi'nde bugün karşılaşmalar devam ederken Başakşehir sahaya çıkacak.

Rakibi St. Patrick's Athletic ile mücadele ederken saat kaçta, ne zaman başladığı da belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI 28 AĞUSTOS 2024, KİMİN KARŞILAŞMASI VAR?

Günün maç takvimi belli olurken UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir Türkiye'yi temsil edecek. 28 Ağustos takvimi şöyle:

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

Başakşehir – St. Patricks |19.00 | TRT 1

Karabağ – Dinamo Zagreb | 19.45 | TRT Spor, CBC Sport, tabii Spor 1

Kizilyildiz – Bodo Glimt | 22.00 | CBC Sport, tabii Spor 1

Slovan Bratislava – FC Midtjylland | 22.00 | tabii Spor 2

Slavia Prag – Lille | 22.00 | TRT 1

İspanya La Liga

Athletic Bilbao – Valencia | 20.00 | S Sport Plus, S Sport

Valladolid – Leganes | 20.00 | S Sport Plus, S Sport 2

Atletico Madrid – Espanyol | 22.30

Real Sociedad – Alaves | 22.30

Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor – Amedspor | 21.00 | Bein Sports 2, tabii, beIN Sports Tod Bein Sports 2, tabii, beIN Sports Tod TV

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal – Damac | 21.00

BAŞAKŞEHİR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir'in karşılaşması bu akşam 19.00'da başlarken TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.