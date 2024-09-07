Bu akşamın maç programında UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bulunuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

07 Eylül 2024 17:35 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:40

Süper Lig'de milli ara sürüyor. Milli Takımımız ise gün Galler ile karşılaştı. Yakından takip edilen mücadelelerin takvimi de belli oldu. Futbolsever 7 Eylül bu akşam maç programını araştırdı.

Heyecanlı takip edilen Uluslar Ligi'nde müsabakalar oynanmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinden takip edilen maçların saati ve hangi kanalda yayınlandığı da netleşti. 7 Eylül günü bu akşamın takvimini derledik. BU AKŞAM MAÇ VAR MI 7 EYLÜL? Günün programı belli oldu. Oynanacak olan mücadelelerin saatleri ve kanalı şöyle: TFF 3. LİG Düzcespor – Bursaspor | 16.00 | YouTube kanalı Denizlispor – Bergama Bld | 16.30 | YouTube kanalı Karşıyaka – Kırşehir Bld | 19.00 | Yayıncısı yok Artvin Hopa – 23 Elazığspor | 20.00 | TFF YouTube kanalı BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? ULUSLAR LİGİ Faroe Adaları – Makedonya | 16.00 | TV 8 Buçuk, Exxen İrlanda – İngiltere | 19.00 | TV 8 Buçuk, Exxen Gürcistan – Çekya | 19.00 | CBC Sport, Exxen Moldova – Malta | 19.00 | Exxen Ermenistan – Letonya | 19.00 | Exxen Almanya – Macaristan | 21.45 | TV 8 Buçuk, Exxen Hollanda – Bosna Hersek | 21.45 | Exxen Ukrayna – Arnavutluk | 21.45 | Exxen Yunanistan – Finlandiya | 21.45 | Exxen İlgili Haberler TFF, VAR kayıtları açıkladı! TFF 3. lig maçlarının yayıncısı bulunmuyor