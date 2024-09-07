Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Bu akşamın maç programında UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bulunuyor

Bu akşamın maç programında UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bulunuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Eylül 2024 17:35 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 17:40
Bu akşamın maç programında UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bulunuyor

Süper Lig'de milli ara sürüyor. Milli Takımımız ise gün Galler ile karşılaştı. Yakından takip edilen mücadelelerin takvimi de belli oldu. Futbolsever 7 Eylül bu akşam maç programını araştırdı.

Heyecanlı takip edilen Uluslar Ligi'nde müsabakalar oynanmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinden takip edilen maçların saati ve hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.

7 Eylül günü bu akşamın takvimini derledik.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 7 EYLÜL?

Günün programı belli oldu. Oynanacak olan mücadelelerin saatleri ve kanalı şöyle:

TFF 3. LİG

Düzcespor – Bursaspor | 16.00 | YouTube kanalı

Denizlispor – Bergama Bld | 16.30 | YouTube kanalı

Karşıyaka – Kırşehir Bld | 19.00 | Yayıncısı yok

Artvin Hopa – 23 Elazığspor | 20.00 | TFF YouTube kanalı

Bu akşamın maç programında UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bulunuyor - 1. Resim

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

ULUSLAR LİGİ

Faroe Adaları – Makedonya | 16.00 | TV 8 Buçuk, Exxen

İrlanda – İngiltere | 19.00 | TV 8 Buçuk, Exxen

Gürcistan – Çekya | 19.00 | CBC Sport, Exxen

Moldova – Malta | 19.00 | Exxen

Ermenistan – Letonya | 19.00 | Exxen

Almanya – Macaristan | 21.45 | TV 8 Buçuk, Exxen

Hollanda – Bosna Hersek | 21.45 | Exxen

Ukrayna – Arnavutluk | 21.45 | Exxen

Yunanistan – Finlandiya | 21.45 | Exxen

İlgili Haberler

 

 

 
Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Azem Güneş 8 Şubat 2022 20:09

Bor la çalışan araba ne oldu

Sonraki Haber Yükleniyor...