Bu akşamın maç programında UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları bulunuyor
Süper Lig'de milli ara sürüyor. Milli Takımımız ise gün Galler ile karşılaştı. Yakından takip edilen mücadelelerin takvimi de belli oldu. Futbolsever 7 Eylül bu akşam maç programını araştırdı.
Heyecanlı takip edilen Uluslar Ligi'nde müsabakalar oynanmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinden takip edilen maçların saati ve hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.
7 Eylül günü bu akşamın takvimini derledik.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI 7 EYLÜL?
Günün programı belli oldu. Oynanacak olan mücadelelerin saatleri ve kanalı şöyle:
TFF 3. LİG
Düzcespor – Bursaspor | 16.00 | YouTube kanalı
Denizlispor – Bergama Bld | 16.30 | YouTube kanalı
Karşıyaka – Kırşehir Bld | 19.00 | Yayıncısı yok
Artvin Hopa – 23 Elazığspor | 20.00 | TFF YouTube kanalı
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
ULUSLAR LİGİ
Faroe Adaları – Makedonya | 16.00 | TV 8 Buçuk, Exxen
İrlanda – İngiltere | 19.00 | TV 8 Buçuk, Exxen
Gürcistan – Çekya | 19.00 | CBC Sport, Exxen
Moldova – Malta | 19.00 | Exxen
Ermenistan – Letonya | 19.00 | Exxen
Almanya – Macaristan | 21.45 | TV 8 Buçuk, Exxen
Hollanda – Bosna Hersek | 21.45 | Exxen
Ukrayna – Arnavutluk | 21.45 | Exxen
Yunanistan – Finlandiya | 21.45 | Exxen
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