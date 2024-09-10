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Bu akşamın maç takvimine göre Uluslar Ligi mücadeleleri oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Eylül 2024 11:47 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:54
Bu akşamın maç takvimine göre Uluslar Ligi mücadeleleri oynanacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar devam ediyor. Dün akşam milli takımımız İzlanda'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. 10 Eylül bu akşam maç var mı, kimin belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye en son İzlanda ile karşı karşıya geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile öne geçtiğimiz maç sonrasında tebrik mesajları da paylaşıldı.

10 Eylül günü oynanacak olan maçlar ise merak konusu oldu.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 10 EYLÜL?

Bugünün takvimi belli oldu ve Uluslar Ligi ve ZTK müsabakaları yer aldı.

ZTK

Kahramanmaraş – Kilis Bld | 14.00

Sinopspor – Düzcespor | 15.00

FIFA Dünya Kupası Eleme

Çin – Suudi Arabistan | 15.00

Kuzey Kore – Katar | 15.00

Umman – Güney Kore | 17.00

Filistin – Ürdün | 17.00

BAE – İran | 19.00

Bahreyn – Japonya | 19.00

Kuveyt – Irak | 21.00

Kolombiya – Arjantin | 23.30

Bu akşamın maç takvimine göre Uluslar Ligi mücadeleleri oynanacak - 1. Resim

ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

Letonya – Faroe Adaları  | 19.00

Hollanda – Almanya | 21.45

İngiltere – Finlandiya | 21.45

Macaristan – Bosna Hersek | 21.45

Arnavutluk – Gürcistan | 21.45

Çekya – Ukrayna | 21.45

İrlanda – Yunanistan | 21.45

Makedonya – Ermenistan | 21.45

Andorra – Malta | 21.45

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Kaynak: TGRT Haber
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