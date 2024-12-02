Bu akşamın maçlarının oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

02 Aralık 2024 11:37 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:40

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Şampiyonluk yarışının sürdüğü ligde 2 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan maçların programı TFF tarafından duyuruldu.

Premier Lig, ZTK, La Liga, Serie A gibi liglerde şampiyonluk yarışı sürerken bu akşamın maç programı duyuruldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde 2 Aralık bu akşamın maçlarının saati taraftarın gündeminde. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR? 2 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı netleşti. Brezilya Serie A Vitoria - Fortaleza | 00:30 | Smart Spor 2, Spor Smart 2 Arjantin Primera Division Velez Sarsfield - CA Sarmiento | 01:15 | Spor Smart, Smart Spor HD Arjantin Primera Division | Boca Juniors - Gimnasia La Plata | 03:45 | Spor Smart, Smart Spor HD BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN? Gürcistan Erovnuli Liga Telavi - Samtredia | 17:00 AFC Şampiyonlar Ligi Persepolis - Al Shorta | 17:00 | Spor Smart, Smart Spor HD Al Ahli - Esteghlal FC | 19:00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2 Al Wasl - Al Rayyan | 19:00 | Spor Smart, Smart Spor HD Al Nassr - Al Sadd | 21:00 | Spor Smart, Smart Spor HD Trendyol 1. Lig Sakaryaspor - Boluspor | 20:00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV Trendyol Süper Lig Fenerbahçe - Gaziantep FK | 20:00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Hatayspor - Beşiktaş | 20:00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV İtalya Serie A Roma - Atalanta | 22:45 | Yayın Yok İspanya La Liga Sevilla - Osasuna | 23:00 | Yayın Yok Portekiz Liga NOS Porto - Casa Pia | 23:45 | Yayın Yok BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR? Süper Lig 14. haftasında oynanacak olan BJK - Hatayspor karşılaşması Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. İlgili Haberler Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fiyatları gündeme geldi Fiorentina-Inter maçının neden yarıda kaldığı belli oldu! Futbolcunun sağlık durumu duyuruldu Beşiktaş Hatayspor maçında kimler eksik? Muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu