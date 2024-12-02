Bu akşamın maçlarının oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal netleşti
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Şampiyonluk yarışının sürdüğü ligde 2 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan maçların programı TFF tarafından duyuruldu.
Premier Lig, ZTK, La Liga, Serie A gibi liglerde şampiyonluk yarışı sürerken bu akşamın maç programı duyuruldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde 2 Aralık bu akşamın maçlarının saati taraftarın gündeminde.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR?
2 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı netleşti.
Brezilya Serie A
Vitoria - Fortaleza | 00:30 | Smart Spor 2, Spor Smart 2
Arjantin Primera Division
Velez Sarsfield - CA Sarmiento | 01:15 | Spor Smart, Smart Spor HD
Arjantin Primera Division | Boca Juniors - Gimnasia La Plata | 03:45 | Spor Smart, Smart Spor HD
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN?
Gürcistan Erovnuli Liga
Telavi - Samtredia | 17:00
AFC Şampiyonlar Ligi
Persepolis - Al Shorta | 17:00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Al Ahli - Esteghlal FC | 19:00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2
Al Wasl - Al Rayyan | 19:00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Al Nassr - Al Sadd | 21:00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Trendyol 1. Lig
Sakaryaspor - Boluspor | 20:00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Fenerbahçe - Gaziantep FK | 20:00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Hatayspor - Beşiktaş | 20:00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
Roma - Atalanta | 22:45 | Yayın Yok
İspanya La Liga
Sevilla - Osasuna | 23:00 | Yayın Yok
Portekiz Liga NOS
Porto - Casa Pia | 23:45 | Yayın Yok
BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Süper Lig 14. haftasında oynanacak olan BJK - Hatayspor karşılaşması Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.