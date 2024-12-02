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Bu akşamın maçlarının oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Aralık 2024 11:37 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:40
Bu akşamın maçlarının oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal netleşti

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Şampiyonluk yarışının sürdüğü ligde 2 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan maçların programı TFF tarafından duyuruldu.

Premier Lig, ZTK, La Liga, Serie A gibi liglerde şampiyonluk yarışı sürerken bu akşamın maç programı duyuruldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde 2 Aralık bu akşamın maçlarının saati taraftarın gündeminde.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR?

2 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak olan karşılaşmaların saati ve kanalı netleşti.

Brezilya Serie A 

Vitoria - Fortaleza | 00:30 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Bu akşamın maçlarının oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal netleşti - 1. Resim

Arjantin Primera Division

Velez Sarsfield - CA Sarmiento | 01:15 | Spor Smart, Smart Spor HD

Arjantin Primera Division | Boca Juniors - Gimnasia La Plata | 03:45 | Spor Smart, Smart Spor HD

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN?

Gürcistan Erovnuli Liga

Telavi - Samtredia | 17:00 

AFC Şampiyonlar Ligi

Persepolis - Al Shorta | 17:00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Al Ahli - Esteghlal FC | 19:00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Al Wasl - Al Rayyan | 19:00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Al Nassr - Al Sadd | 21:00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Bu akşamın maçlarının oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal netleşti - 2. Resim

Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor - Boluspor | 20:00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

Fenerbahçe - Gaziantep FK | 20:00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Hatayspor - Beşiktaş | 20:00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

İtalya Serie A

Roma - Atalanta | 22:45 | Yayın Yok

İspanya La Liga

Sevilla - Osasuna | 23:00 | Yayın Yok

Portekiz Liga NOS

Porto - Casa Pia | 23:45 | Yayın Yok

BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig 14. haftasında oynanacak olan BJK - Hatayspor karşılaşması Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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