Bu gece Kadir Gecesi mi? (16 Mart) Ramazan ayının son günlerine girdik

Ramazan ayının son günlerine yaklaşılmasıyla birlikte Kadir Gecesi’nin hangi gün idrak edileceği yeniden merak konusu oldu. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan bu mübarek gece, her yıl olduğu gibi ibadet ve dualarla geçirilecek.

BUGÜN RAMAZAN’IN KAÇINCI GÜNÜ 16 MART?

Bugün yani 16 Mart Pazartesi günü Ramazan ayının 26. günüdür. Ramazan’ın bitmesine 16 Mart Pazartesi günü hariç 3 gün kaldı. Bugün dahil Ramazan’ın kalan günleri şöyledir:

17 Mart: Ramazanın 27. Günü

18 Mart: Ramazanın 28. Günü

19 Mart: Ramazanın 29. Günü

BU GECE KADİR GECESİ Mİ?

Kadir Gecesi, Dinimiz İslam’da yer alan bilgilere göre bu yıl 16 Mart Pazartesi gününü 17 Mart Salı gününe bağlayan gece yani bu gece idrak edilecek. Müslümanlar, Ramazan ayının son günlerine denk gelen bu gecede dua ederek, ibadet ederek ve Kur’an okuyarak geceyi değerlendirmeye çalışacak.

İslam inancında bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde yapılan ibadetlerin sevabı çok büyüktür. Bu nedenle İslam alemi için büyük bir manevi değere sahip olan gece, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualarla geçirilecek.

UZUN KADİR GECESİ MESAJLARI

Bu gece sema kapılarının ardına kadar açıldığı, rahmetin sağanak sağanak yağdığı, duaların geri çevrilmediği o eşsiz vakitte; ellerimizi aynı anda gökyüzüne açalım istiyorum. Rabbim, yıllardır içinde taşıdığımız yükleri hafifletsin, kalplerimizdeki kırık dökük yerleri sevgiyle onarsın, unuttuğumuz hayalleri yeniden canlandırsın. Bin aydan hayırlı bu gecede günahlarımızı affetsin, sevdiklerimizi bize bağışlasın, ömrümüze bereket, gönlümüze ferahlık ihsan etsin. Kadir Gecen mübarek olsun, dualarımız kabul olsun.

Kadir Gecesi sadece bir gece değil; aslında bir ömre bedel fırsat, bir tövbe kapısı, bir umut limanıdır. Bu mübarek saatte Rabbimize yalvarırken şöyle dua ediyorum: Bizi nefsimizin esaretinden kurtarsın, kin ve öfke tohumlarını kalbimizden söküp atsın, yerine merhamet ve şefkat ekmesini nasip etsin. Geçmişte yaptığımız hatalar deniz olsa da, senin mağfiretin okyanus olsun. Ailelerimize sağlık, evlatlarımıza hayırlı yollar, dostlarımıza vefa nasip eyle. Bu geceyi kadrini bilerek geçirebilenlerden eyle bizi. Hayırlı kandiller, duaların kabul olduğu bir Kadir Gecesi diliyorum.

Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede, sessizce kapanan göz kapaklarının ardında en samimi dualar yükseliyor. Ya Rabbi, bizlere öyle bir af ihsan et ki, sabah olduğunda kendimizi yeniden doğmuş gibi hissedelim. Kalplerimizi kinlerden arındır, gözlerimizi haramdan koru, dillerimizi yalandan uzak tut. Annelerimizin, babalarımızın, çocuklarımızın alın teriyle kazandığımız rızkımıza bereket ver. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ver. Bu mübarek gecenin hürmetine ümmet-i Muhammed’e selamet ve huzur nasip eyle. Kadir Geceniz nur olsun, dualarınız makbul olsun.

ANLAMLI KISA KADİR GECESİ MESAJLARI

Kadir Gecesi; affın, rahmetin ve umudun en yoğun yaşandığı gece. Rabbim bu gece dualarınızı kabul etsin, kalbinize ferahlık versin.

Bin aydan hayırlı bu gecede, en samimi dualar en çok kabul görür. Rabbim seni ve sevdiklerini korusun, gönlüne huzur doldursun.

Kadir Gecesi geldi, eller semaya, gönüller Mevla’ya açıldı. Duaların kabul, tövbelerin makbul olsun.

Bu mübarek gecede Rabbim günahlarımızı affetsin, kalplerimizi nur ile doldursun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Kadir Gecesi bir fırsattır; yeniden başlamak, temizlenmek, affedilmek için. Rabbim hepimizi affetsin, dualarımızı kabul etsin.

Gece boyunca edilen dualar, sabahla birlikte rahmete döner. Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun.