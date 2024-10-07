Bu hafta bay geçen Fenerbahçe'nin maç tarihi TFF tarafından duyuruldu

07 Ekim 2024 17:20 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:21

Trendyol Süper Lig'de bu akşam kimin maçı var merak edilirken takvimde karşılaşma yer almadı. Milli aradan dolayı 7 - 18 Ekim aralığında lig müsabakası oynanmayacak. Fenerbahçe'nin bu hafta kiminle maçı olduğu da gündeme geldi.

TFF, sezon başlangıcında haftalık programları duyurmuştu. 8. haftada Fenerbahçe​'nin maçı olmaması üzerine taraftarlar neden maçı yok merak ediyordu.

Hafta hafta bay geçen takımlar netleşti.

FENERBAHÇE'NİN NEDEN BU HAFTA MAÇI YOK, BAY MI GEÇİYOR?

Trendyol Süper Lig​'de 8. hafta Kayserispor​ ve Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması ile başlamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu​ tarafından daha öncesinde açıklanan takvime göre 8. haftanın bay geçen takımı Fenerbahçe olarak belirlenmişti. Bu nedenle bu hafta müsabakası oynanamadı.

Şimdi ise 7 Ekim'de başlayan milli ara sebebiyle karşılaşmaya çıkmayacak. Süper Lig takımların bay geçeceği haftalar:

BU HAFTA FENERBAHÇE KİMİNLE OYNUYOR?

Sarı lacivertli ekip 8. haftada bay geçmesinden dolayı maç yapmayacak.

Ligde 8. hafta müsabakaları Beşiktaş - Gaziantep FK ve Galatasaray - Alanyaspor tamamlanmasıyla bitti. Ligde milli ara başladı bu nedenle Fenerbahçe'nin bu hafta maçı oynanmayacak.

FENERBAHÇE LİG MAÇI NE ZAMAN?

8. haftada bay geçen FB, Samsunspor ile maçını 20 Ekim günü 19.00'da oynayacak. Ligde milli ara 7 Ekim ile 18 Ekim aralığında olmasından dolayı maç oynanmayacak.