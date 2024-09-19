Bu hafta Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek

19 Eylül 2024 15:26 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 15:36

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın maç takvimi yayınlandı. Siyah beyazlı ekip şampiyonluk yarışında son hızla devam ediyorken BJK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak belli oldu. Takımların muhtemel ilk 11'leri de taraftarın gündeminde yer alıyor.

Süper Lig​'de 6. hafta müsabakaları başlıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde erteleme maçları tarihleri duyurulmuştu.

Beşiktaş​'ın erteleme maçı var mı, yok mu taraftarın merak konusu olmuştu. Beşiktaş, bu hafta Eyüpspor​ ile mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig​ 6. hafta takvimi netleşti. Bu hafta BJK ile Eyüpspor 22 Eylül Pazar günü 20.00'da karşı karşıya gelecek. beIN Sports ekranlarında yayınlanacak olan mücadeleye kısa süre kaldı.

Bu hafta oynanacak müsabakalar arasında Hatayspor - Bodrum FK, Konyaspor - Sivasspor, Fenerbahçe - Galatasaray, Çaykur Rizespor - Samsunspor, Kasımpaşa - Antalyaspor, Beşiktaş - Eyüpspor, Adana Demirspor - Alanyaspor, Gaziantep FK - Trabzonspor ve Göztepe - Kayserispor yer aldı.

BJK - EYÜPSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

22 Eylül günü oynanacak olan müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek. Yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN ERTELEME MAÇI VAR MI?

Türkiye Futbol Federasyonu UEFA Avrupa müsabakalarına çıkan takımlar için erteleme kararı vermişti. Böylece Galatasaray - Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor müsabakaları başka tarihe ertelenmişti.

Beşiktaş'ın ise erteleme maçı bulunmuyor. Bu hafta norma lig programına uygun olarak sahaya çıkacak.