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Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı var mı? Milli arada Zenit ile mücadele edecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Kasım 2024 13:07 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:10
Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı var mı? Milli arada Zenit ile mücadele edecek

Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve TFF karşılaşmalarında milli ara molası başladı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde yarışan Fenerbahçe'nin bu hafta maç programı belli oldu.

Sarı lacivertli ekibin taraftarları bu haftanın Süper Lig​ maç takvimini merak ediyor.

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile mücadele edecek. Bu nedenle liglerde milli ara 11 Kasım'da başladı.

BU HAFTA FENERBAHÇE​'NİN MAÇI VAR MI?

11 Kasım'da liglerde milli ara başladı. 15 Kasım'a kadar ara devam ederken Süper Lig'de Fenerbahçe'nin maçı oynanmayacak.

Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı var mı? Milli arada Zenit ile mücadele edecek - 1. Resim

FB, Zenit​ ile hazırlık maçı kapsamında 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA?

15 Kasım akşamı oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları Kale Arkası: 10 TL, Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL olarak belirlenirken birçok taraftarın stadyuma gitmesi bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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