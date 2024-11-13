Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı var mı? Milli arada Zenit ile mücadele edecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

13 Kasım 2024 13:07 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 13:10

Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve TFF karşılaşmalarında milli ara molası başladı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde yarışan Fenerbahçe'nin bu hafta maç programı belli oldu.

İlgili Haberler Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı netleşti

Sarı lacivertli ekibin taraftarları bu haftanın Süper Lig​ maç takvimini merak ediyor. A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile mücadele edecek. Bu nedenle liglerde milli ara 11 Kasım'da başladı. BU HAFTA FENERBAHÇE​'NİN MAÇI VAR MI? 11 Kasım'da liglerde milli ara başladı. 15 Kasım'a kadar ara devam ederken Süper Lig'de Fenerbahçe'nin maçı oynanmayacak. FB, Zenit​ ile hazırlık maçı kapsamında 15 Kasım Cuma günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde 20.00'de başlayacak. FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI SAAT KAÇTA? 15 Kasım akşamı oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlayacak. Bilet fiyatları Kale Arkası: 10 TL, Fenerium Alt Avis-Maraton Alt: 20 TL olarak belirlenirken birçok taraftarın stadyuma gitmesi bekleniyor. İlgili Haberler Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı netleşti