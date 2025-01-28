Bu hafta halka arz olacak şirketler 27-31 Ocak! 2025 halka arz listesi

28 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:31

2025 halka arz takvimi belli oldu. Bu haftanın şirketleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken 27-31 Ocak aralığında başvurusu onaylanan hisseler belirlendi. SPK tarafından başvurusu onaylananlar bu hafta halka arz olacak şirketler listesine ekleniyor.

Vişne Madencilik halka arz tarihi ve hisse değeri borsa yatırımcılarının araştırma konusu oldu

Vişne Madencilik halka arz tarihi ve hisse değeri borsa yatırımcılarının araştırma konusu oldu

En son Enda Enerji, Vişne Madencilik, Destek Finans ve Birleşim Grup hisseleri halka arz listesine eklenmişti. Talep toplama süreci sonrasında borsada işlem görecekler. Yatırımcılar bu haftanın şirketlerini yakından takip ediyor.

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER 27-31 OCAK

Önümüzdeki süreçte talep toplayacak olan firmalar arasında

Enda Enerji Holding A.Ş., Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Destek Finans Faktoring A.Ş., Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. ve Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. hisseleri yer aldı.

Seranit Granit 27-28-29 Ocak aralığında talep toplarken Birleşim Grup 28-29-30 Ocak'ta 12,14 TL'den talep toplayacak.

Destek Finans 29-30-31 Ocak'ta talep toplayacak ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak. Vişne Madencilik 3-4-5 Şubat'ta talep toplarken kodu VSNMD olarak belirlendi.

20225 HALKA ARZ TAKVİMİ LİSTESİ

Bu hafta talep toplayacak olan şirketlerin dışında şu an için taslak olarak bulunan şirketler de listede yer alıyor. Taslak halka arzların da önümüzdeki süreçte başvurusu onaylanarak talep toplaması bekleniyor. Bazı arzlar şöyle:

Eti Elektrometalurji A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

BALSU

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş.

Fcr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Fide Konserve Gıda San. A.Ş.

Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Zebrano Mobilya Teknolojileri A.Ş.

Hür Çelik Sanayi ve Dış Tic. A.Ş.

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dbe Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık A.Ş.

Nmt Lojistik A.Ş.

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.

Milk Academy Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Aksam Otogong İç ve Dış Tic. A.Ş.

Kisan İnşaat Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

Pürsan Pigment Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Club Jolly Turizm ve Tic. A.Ş.

Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.

Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Haver Farma İlaç A.Ş.

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Altun Gıda A.Ş.

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.

Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş.

Saytek Medikal ve Plastik San. Tic. A.Ş.

Özpet Plastik Global San. Tic. A.Ş.

Bewen Enerji A.Ş.

Cevher Jant Sanayii A.Ş.

Dof Robotik Sanayi A.Ş.

Masfen Enerji A.Ş.

Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.

Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Albayrak Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.

Hakan Faydasıçok Çelik A.Ş.

Pakun Üretim Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.

(MetropolCard) Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Quick Sigorta A.Ş.