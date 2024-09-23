Bu hafta halka arz olacak şirketler SPK tarafından henüz duyurulmadı

23 Eylül 2024 13:16 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 13:24

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hisseler halka arz takvimine ekleniyor. 23 - 29 Eylül haftasının listesinde yeni hisse yer almadı. Onaylanan hisselerin açıklanmasının ardından takvim güncelleniyor.

Bu hafta halka arz​ olacak olan şirketler​ yakından takip ediliyor. 23 Eylül Pazartesi takvimi inceleyen yatırımcılar SPK​ tarafından başvuru onaylanacak olan şirketleri bekliyor.

Pazartesi günü liste güncellenmedi.

BU HAFTA HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER VAR MI?

23 Eylül - 29 Eylül aralığında satışa çıkacak olan şirketler henüz duyurulmadı. Pazartesi günü SPK tarafından başvurusu onaylanan hisse yer almadı.

Zamanla taslak alanında yer alan şirketlerin halka arz olması bekleniyor.

Taslak hisselerden bazıları şöyle:

Eston Yapı A.Ş.

Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.

Vakıf Faktoring A.Ş.

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024

2024 yılında halka arz olacak şirketler SPK onayı sonrası duyuruluyor. Şu an için herhangi bir hisse duyurusu gelmedi. Taslak hisselerin birkaç tanesi şöyle:

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Fiba Faktoring A.Ş.

Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.

Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.

CEM ZEYTİN HALKA ARZ FİYATI NE KADAR 2024?

29 Ağustos ile 2-3 Eylül aralığında talep toplayan CEMZY, 15,30 TL'den satışa çıkmıştı.

Hisse 9 Eylül 2024 tarihinde işlem görmeye başladı.