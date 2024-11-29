Bu hafta halka arz var mı? 29 Kasım yeni şirket duyurusu bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

29 Kasım 2024 10:21 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:25

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hisseler halka arz listesine ekleniyor. 2024 yılında birçok şirket halka arz olurken bu haftanın takvimi gündeme geldi.

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Halka arz​ ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bu haftanın hisseleri yer aldı. Son günlerde yeni hisse​ duyurusu gelmezken yatırımcının gözü SPK​ liste duyurusunda. BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 29 KASIM CUMA? En son SPK tarafından binbin hissesinin başvurusu onaylanmıştı. Şu an için yeni onay bulunmuyor. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurunun onaylanmasıyla beraber halka arz takviminde yer ediniyor. HALKA ARZ OLACAK OLAN ŞİRKETLER LİSTESİ 2024 Taslak olan hisseler şöyle: Eston Yapı A.Ş. Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. Vakıf Faktoring A.Ş. Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. Soho Giyim ve Enerji A.Ş. Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. Yeşil Global Enerji A.Ş. Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Netcad Yazılım A.Ş. Fiba Faktoring A.Ş. Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş. Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş. Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş. İlgili Haberler 20 Kasım halka arz takvimine göre yeni hisse bekleyişi sürüyor