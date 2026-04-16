Bu hafta halka arz var mı, SPK bülten yayımlandı mı? 2026 halka arz takvimi!

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan haftalık bültenler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Bültenlerde hem yeni halka arz onayları hem de piyasalara ilişkin kararlar yer alıyor.

SPK BÜLTEN 2026 HANGİ GÜN, NE ZAMAN YAYIMLANIYOR?

Sermaye Piyasası Kurulu, halka arz onaylarını ve sermaye piyasasına ilişkin kararlarını haftalık bültenler aracılığıyla duyuruyor. Bu bültenler genellikle haftalık olarak yayımlansa da belirli bir gün standardı bulunmuyor. Çoğu zaman Çarşamba veya Perşembe günleri akşam saatlerinde yayımlanan bültenler, bazı haftalarda Cuma ya da Cumartesi günlerine de sarkabiliyor. Bültenlerin yayımlandığı tarih ve numara bilgileri Kurulun resmi internet sitesinde açık şekilde yer alıyor.

Bülten numaraları yıl bazında ilerliyor ve her bülten belirli bir sıra numarası ile duyuruluyor. Örneğin 2026 yılı içinde yayımlanan bültenler 2026/24 gibi numaralandırılıyor. Son yayımlanan bültende, daha önce alınan kararlar kapsamında açığa satış işlemlerine yönelik yasak ile kredili işlemlerde öz kaynak oranına ilişkin uygulamaların 24 Nisan 2026 seans sonuna kadar devam etmesine karar verildiği duyuruldu.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun haftalık bültenlerinde yeni halka arz onaylarının yer alıp almadığı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Şirketler halka arz sürecine dahil olabilmek için önce Kurula başvuruda bulunuyor ve yapılan incelemelerin ardından uygun bulunan başvurular bülten aracılığıyla ilan ediliyor. Onayın ardından izahname hazırlanıyor ve talep toplama sürecine geçiliyor.

Talep toplama tarihleri ise bültenlerde yer almıyor ve daha sonraki aşamada Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklanıyor. Halka arz süreci genellikle onaydan sonraki haftalar içinde tamamlanıyor ve hisseler Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyor. Mevcut durumda başvurusu bulunan birçok şirket bulunurken, yeni onayların hangi hafta geleceği belirsizliğini koruyor.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2026

2026 yılı içerisinde halka arz süreci tamamlanan son şirket Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. oldu. Şirketin talep toplama süreci 1-2-3 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi ve ardından payları borsada işlem görmeye başladı.

Mart 2026 döneminde ise Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş., Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Gentaş Kimya gibi şirketlerin halka arzları tamamlandı. Yılın ilk aylarından itibaren ARF Bio Yenilenebilir Enerji, Meysu Gıda, Formül Plastik, Netcad Yazılım, Akhan Un Fabrikası, Best Brands Grup, Ata Turizm ve Empa Elektronik gibi birçok şirket de Kurul onayı alarak halka arz sürecini tamamladı.