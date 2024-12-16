Bu hafta hava nasıl olacak? Ankara’ya kar geliyor

16 Aralık 2024 09:35 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye, yeni haftaya yağışla başlayacak. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, kıyı bölgelerde yağmur etkili olacak.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2025 asgari ücret zammı için gözler o tarihte

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? 2025 asgari ücret zammı için gözler o tarihte

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; bu hafta yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçmesi öngörülüyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Yeni haftanın ilk günü, yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, kıyılarda yağmurun etkili olması bekleniyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin edilirken Ankara’da kar yağışlı bir havanın hakim olması öngörülüyor.

İşte, il il hava durumu:

MARMARA:

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakasının doğusu hafif sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE:

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ:

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları ve Finike çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU:

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ:

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ:

ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU:

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ANKARA’YA KAR YAĞACAK MI?

Bu hafta, İstanbul ve İzmir'de yağmur beklenirken Ankara'da ise karlı bir havanın hakim olması tahmin ediliyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 10, Ankara'da 6, İzmir'de 15 derece olacak.