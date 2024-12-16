Bu hafta hava nasıl olacak? Ankara’ya kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye, yeni haftaya yağışla başlayacak. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, kıyı bölgelerde yağmur etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; bu hafta yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçmesi öngörülüyor.
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Yeni haftanın ilk günü, yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, kıyılarda yağmurun etkili olması bekleniyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin edilirken Ankara’da kar yağışlı bir havanın hakim olması öngörülüyor.
İşte, il il hava durumu:
MARMARA:
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakasının doğusu hafif sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE:
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ:
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları ve Finike çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU:
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ:
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ:
ARTVİN °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU:
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ANKARA’YA KAR YAĞACAK MI?
Bu hafta, İstanbul ve İzmir'de yağmur beklenirken Ankara'da ise karlı bir havanın hakim olması tahmin ediliyor. İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığı 10, Ankara'da 6, İzmir'de 15 derece olacak.