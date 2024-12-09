Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi

09 Aralık 2024 10:09 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk havaların etkisiyle bu haftaya dair dikkat çekici bir hava durumu raporu yayımladı. Peş peşe uyarılarda bulunan kurum, 10 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak​, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz Bölgesi’nde yağmur​ ve sağanak diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından 10 il için sarı kodla uyarı yapılırken; Çanakkale, Edirne, İstanbul​, Kocaeli, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu ve Zonguldak'ta sağanak bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BOLU 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA 14°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 8°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 17°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C

Parçalı ve çok bulutlu