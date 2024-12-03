Bu hafta kar yağacak mı 3 Aralık? İstanbul’da kar yağışının tarihi bekleniyor

03 Aralık 2024 11:28 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 11:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık olarak hava durumu tahminlerini paylaşıyor. 3 Aralık günü tahminine göre Türkiye genelinde yağmur ve kar yağıp yağmayacağını öğrenebiliyoruz. İstanbulluların gündeminde ise İstanbul'da kar yağacak zaman yer aldı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye​'nin birçok ilinde kar yağışı​ etkili olmuştu. Kar nedeniyle bazı yollar kapanırken okullarda da eğitime ara verilmişti.

Bu hafta hava sıcaklıklarının düşmesi üzerine vatandaşın beklentisi İstanbul​'da kar yağışına yönelik oldu.

BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 Aralık günü Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara​, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Mersin, Adana, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor.

Kütahya​, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri illerinde yükseklerde kar beklentisi olurken Antalya, Muğla ve Isparta'da yağışların yer yer artacağı tahmin edildi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?

MGM verilerine göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor. İl genelinde yağmur yağışı beklenirken perşembe günü güneşli ve bulutlu hava olacağı tahmin ediliyor. Şu an için uzmanlardan da gelen kar yağışı beklentisi bulunmuyor.