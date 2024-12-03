Bu hafta kar yağacak mı 3 Aralık? İstanbul’da kar yağışının tarihi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve haftalık olarak hava durumu tahminlerini paylaşıyor. 3 Aralık günü tahminine göre Türkiye genelinde yağmur ve kar yağıp yağmayacağını öğrenebiliyoruz. İstanbulluların gündeminde ise İstanbul'da kar yağacak zaman yer aldı.
Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olmuştu. Kar nedeniyle bazı yollar kapanırken okullarda da eğitime ara verilmişti.
Bu hafta hava sıcaklıklarının düşmesi üzerine vatandaşın beklentisi İstanbul'da kar yağışına yönelik oldu.
BU HAFTA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 Aralık günü Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Mersin, Adana, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği bekleniyor.
Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri illerinde yükseklerde kar beklentisi olurken Antalya, Muğla ve Isparta'da yağışların yer yer artacağı tahmin edildi.
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI, NE ZAMAN?
MGM verilerine göre İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor. İl genelinde yağmur yağışı beklenirken perşembe günü güneşli ve bulutlu hava olacağı tahmin ediliyor. Şu an için uzmanlardan da gelen kar yağışı beklentisi bulunmuyor.