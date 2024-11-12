Bu hafta programına göre Yenikapı'da Ordu Günleri başlıyor! Ne zaman, nerede olacağı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Kasım 2024 09:02 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:21

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bu hafta Ordu Tanıtım Günleri gerçekleşecek. Her ay birçok etkinlik düzenlenen Yenikapı'da Ordu'ya özel yemekler ve eşyalar bulunurken yöreye ait kültürler de tanıtılacak. Binlerce kişinin katılım sağlaması beklenirken saati ve programı da duyuruldu.

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Yenikapı Etkinlik Alanı, her ay birçok yöreye ait tanıtım günlerinde ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona kısa süre kala nasıl gidileceği ve nerede olduğu araştırıldı. YENİKAPI ORDU TANITIM GÜNLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? 14-15-16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Ordu tanıtım günleri Yenikapı Etkinlik Alanında olacak. 14 Kasım itibarıyla başlayan organizasyona birçok kişinin katılımı beklenirken çeşitli yemekler ve etkinliklerle vatandaşa güzel anlar yaşatılması bekleniyor. 13. Ordu Günleri için Kadıköy Meydanı'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından fındık dağıtıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik için Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Necati Özdemir, “Bugün startı Kadıköy İskele Meydanı'nda vermekteyiz. 14-17 Kasım'da inşallah Yenikapı'da Ordu kültürünü görmek ve yaşatmak üzere bütün hemşerilerimizi Ordu tanıtım günlerine, Yenikapı'ya bekliyoruz” sözlerini söyledi. YENİKAPI ETKİNLİK ALANINA OTOBÜS İLE NASIL GİDİLİR? 30D, 31, 32A, 70KY, 72T, 77 otobüs hatları ile alana ulaşım sağlayabilirsiniz. M2 Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosu, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu, M1B Yenikapı-Otogar-Bağcılar-Kirazlı metro hattı ile de alana ulaşım sağlanıyor. İlgili Haberler Yenikapı etkinlikleri 31 Ekim: Trabzon Günleri başlıyor