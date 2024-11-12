Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Bu hafta programına göre Yenikapı'da Ordu Günleri başlıyor! Ne zaman, nerede olacağı duyuruldu

Bu hafta programına göre Yenikapı'da Ordu Günleri başlıyor! Ne zaman, nerede olacağı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Kasım 2024 09:02 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:21
Bu hafta programına göre Yenikapı&#039;da Ordu Günleri başlıyor! Ne zaman, nerede olacağı duyuruldu

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bu hafta Ordu Tanıtım Günleri gerçekleşecek. Her ay birçok etkinlik düzenlenen Yenikapı'da Ordu'ya özel yemekler ve eşyalar bulunurken yöreye ait kültürler de tanıtılacak. Binlerce kişinin katılım sağlaması beklenirken saati ve programı da duyuruldu.

Yenikapı Etkinlik Alanı, her ay birçok yöreye ait tanıtım günlerinde ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona kısa süre kala nasıl gidileceği ve nerede olduğu araştırıldı.

YENİKAPI ORDU TANITIM GÜNLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

14-15-16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Ordu tanıtım günleri Yenikapı Etkinlik Alanında olacak.

Bu hafta programına göre Yenikapı'da Ordu Günleri başlıyor! Ne zaman, nerede olacağı duyuruldu - 1. Resim

14 Kasım itibarıyla başlayan organizasyona birçok kişinin katılımı beklenirken çeşitli yemekler ve etkinliklerle vatandaşa güzel anlar yaşatılması bekleniyor.

13. Ordu Günleri için Kadıköy Meydanı'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından fındık dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik için Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Necati Özdemir, “Bugün startı Kadıköy İskele Meydanı'nda vermekteyiz. 14-17 Kasım'da inşallah Yenikapı'da Ordu kültürünü görmek ve yaşatmak üzere bütün hemşerilerimizi Ordu tanıtım günlerine, Yenikapı'ya bekliyoruz” sözlerini söyledi.

Bu hafta programına göre Yenikapı'da Ordu Günleri başlıyor! Ne zaman, nerede olacağı duyuruldu - 2. Resim

YENİKAPI ETKİNLİK ALANINA OTOBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

30D, 31, 32A, 70KY, 72T, 77 otobüs hatları ile alana ulaşım sağlayabilirsiniz.

M2 Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosu, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu, M1B Yenikapı-Otogar-Bağcılar-Kirazlı metro hattı ile de alana ulaşım sağlanıyor.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...