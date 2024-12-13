Bu hafta sonu sınav var mı? ÖSYM takvimi paylaştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

13 Aralık 2024 11:22 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:28

ÖSYM tarafından uygulanan birçok sınav bulunurken bu hafta sonu hangi sınavın uygulanacağı merak konusu oldu. 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak olan sınavların saati de netleşti.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımladığı takvime göre bu hafta sonu hangi sınavların uygulanacağı belli oldu. Sınavlara binlerce kişi katılım sağlarken binaya son giriş saati de duyuruldu. BU HAFTA SINAV VAR MI, HANGİ? 15 Aralık günü Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-YDUS 2. Dönem sınavı uygulanacak. 25 Ekim ve 4 Kasım aralığında sınavın başvuruları alınmıştı. Geç başvuru tarihi ise 13 Kasım olarak belirlenmişti. Sınav sonuçları 30 Ocak tarihinde açıklanacak. ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/1 İngilizce) Sınav Tarihi: 20.01.2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/2 İngilizce) Sınav Tarihi: 17.02.2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) Sınav Tarihi: 24.03.2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) Sınav Tarihi: 17.03.2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) Sınav Tarihi: 09.03.2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/4 İspanyolca/İtalyanca) Sınav Tarihi: 13.04.2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/5 İngilizce) Sınav Tarihi: 20.04.2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) Sınav Tarihi: 05.04.2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) Sınav Tarihi: 23.03.2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) Sınav Tarihi: 13.07.2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) Sınav Tarihi: 27.07.2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Sınav Tarihi: 27.04.2025 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı Sınav Tarihi: 27.08.2025 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG) Sınav Tarihi: 03.12.2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce) Sınav Tarihi: 08.10.2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) Sınav Tarihi: 30.11.2025 İlgili Haberler MEB AGS soru dağılımı belli oldu! Akademi Giriş Sınavı ne zaman? BİLSEM sınav yerleri nasıl sorgulanır? Yerleştirme süreci takvimi yayınlandı