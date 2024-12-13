Bu hafta sonu sınav var mı? ÖSYM takvimi paylaştı
ÖSYM tarafından uygulanan birçok sınav bulunurken bu hafta sonu hangi sınavın uygulanacağı merak konusu oldu. 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak olan sınavların saati de netleşti.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımladığı takvime göre bu hafta sonu hangi sınavların uygulanacağı belli oldu.
Sınavlara binlerce kişi katılım sağlarken binaya son giriş saati de duyuruldu.
BU HAFTA SINAV VAR MI, HANGİ?
15 Aralık günü Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-YDUS 2. Dönem sınavı uygulanacak. 25 Ekim ve 4 Kasım aralığında sınavın başvuruları alınmıştı.
Geç başvuru tarihi ise 13 Kasım olarak belirlenmişti.
Sınav sonuçları 30 Ocak tarihinde açıklanacak.
ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/1 İngilizce)
Sınav Tarihi: 20.01.2025
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/2 İngilizce)
Sınav Tarihi: 17.02.2025
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1)
Sınav Tarihi: 24.03.2025
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS)
Sınav Tarihi: 17.03.2025
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ)
Sınav Tarihi: 09.03.2025
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/4 İspanyolca/İtalyanca)
Sınav Tarihi: 13.04.2025
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/5 İngilizce)
Sınav Tarihi: 20.04.2025
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS)
Sınav Tarihi: 05.04.2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1)
Sınav Tarihi: 23.03.2025
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem)
Sınav Tarihi: 13.07.2025
Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem)
Sınav Tarihi: 27.07.2025
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı
Sınav Tarihi: 27.04.2025
Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
Sınav Tarihi: 27.08.2025
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025-İSG)
Sınav Tarihi: 03.12.2025
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce)
Sınav Tarihi: 08.10.2025
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem)
Sınav Tarihi: 30.11.2025