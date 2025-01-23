Bu hafta sonu hava nasıl olacak? MGM hava durumu tahminini paylaştı

23 Ocak 2025 13:14 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 13:21

25 - 26 Ocak tarihlerinde İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağını MGM verileri aracılığıyla öğrenebiliyoruz. Bu hafta sonu havanın yağmurlu olup olmadığı paylaşılan harita ile anlaşılıyor.

Meteoroloji 12 il için kar uyarısı yaptı! İstanbul için de alarm var | 23 Ocak hava durumu

Meteoroloji 12 il için kar uyarısı yaptı! İstanbul için de alarm var | 23 Ocak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta sonu havanın nasıl olacağına dair tahminlerini paylaştı. 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü hava durumu İstanbul'da yağmurlu mu olacak belli oldu.

BU HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MGM verilerine göre bu hafta sonu ülke genelinde Cumartesi günü Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nde yağış beklenirken ülkenin Doğu ve Karadeniz Bölgesi'nde güneşli fakat serin bir hava hakim olacak. Cumartesi günü İstanbul'da sıcaklıklar 10-11 derece aralığında olurken Karadeniz'in Doğu Bölgeesi'nde sıcaklıklar 8-12 derece aralığında seyir edecek.

25 OCAK CUMARTESİ HAVA YAĞMURLU MU?

Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yağışlı hava hakim olacak. Ege Bölgesi genel olarak yağış alırken sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıkacak. Akdeniz Bölgesi'nde 11 ila 18 derece sıcaklık olurken yağış devam edecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde pus beklentisi olurken sıcaklıklar -1 derecelere kadar inecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde genel olarak yağış beklentisi bulunmuyor.

26 OCAK PAZAR YAĞMUR YAĞACAK MI?

Pazar günü ülke genelinde güneşli havaya doyulacak. Uzun zamandır yağışlı ve kapalı geçen günler sonrasında güneş kendisini gösteriyor. Pazar günü Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar 13 ila 16 derecede değişirken güneşli hava hakim olacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar değişken olurken bazı bölgeler bulutlu bazı bölgeler güneşli olacak.

İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi aralığında ise yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde ise güneş etkisini sürdürecek.