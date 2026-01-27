Bu hafta sonu sınav var mı 31 Ocak 1 Şubat? AUZEF bütünleme sınav tarihi

AUZEF öğrencileri için final sınavlarının ardından en kritik aşamalardan biri olan bütünleme sınavları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi AUZEF’in 2026 akademik takvimi doğrultusunda, bitirme sınavlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor.

Derslerden başarılı olamayan ya da notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, resmi takvimde yer alan sınav tarihlerini yakından izliyor.

Sınavlar, Türkiye genelinde 81 il merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Bu sayede öğrenciler, bulundukları illerde sınava girme olanağına sahip olacak.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 2026

İstanbul Üniversitesi AUZEF’in yayımladığı resmi akademik takvime göre, 2026 Güz dönemi bütünleme sınavlarının oturum bilgileri şu şekilde açıklandı:

Oturum 31 Ocak 2026 Cumartesi Sabah Oturum 31 Ocak 2026 Cumartesi Öğle Oturum 1 Şubat 2026 Pazar Sabah

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenleniyor.

Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmaksızın girebilirsiniz.