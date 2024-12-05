Bu hafta sonu sınav var mı 7- 8 Aralık? ÖSYM sınav takvimini paylaştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Aralık 2024 14:49 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 14:58

ÖSYM, MEB tarafından uygulanan sınavlara her yıl milyonlarca kişi katılıyor. Bu hafta sonu yapılacak olan sınavlar da adayların gündeminde yer aldı. 7 Aralık tarihinde İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı yapılacak.

Her yıl binlerce kişinin katılım sağladığı ÖSYM sınavlarında heyecan devam ederken bu hafta sonu uygulanacak olan sınavlar duyuruldu. 7 Aralık Cumartesi günü Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı yapılacak. BU HAFTA SONU SINAV VAR MI, HANGİ 7 - 8 ARALIK? ÖSYM takvimine göre 7 Aralık Cumartesi günü Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı yapılacak. Sınav 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle sınav merkezlerinde 10.15'te başlayacak. 7-8 Aralık tarihlerinde Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı da uygulanacak. 8 Aralık Pazar günü ise İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapılacak. ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SINAV SAAT KAÇTA? 10.15'te başlayacak olan sınav 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle merkezlerinde uygulanacak. Adaylar 10.00'dan sonra binalara giriş yapamayacak. Başvurular 24-30 Ekim aralığında alınırken geç başvurular 7 Kasım'da sona ermişti. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV TARİHLERİ Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025 Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025 Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 İlgili Haberler AUZEF final sınavı ne zaman? İşte, Güz dönemi sınav takvimi AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi sınav takvimini açıkladı