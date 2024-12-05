Bu hafta sonu sınav var mı 7- 8 Aralık? ÖSYM sınav takvimini paylaştı
ÖSYM, MEB tarafından uygulanan sınavlara her yıl milyonlarca kişi katılıyor. Bu hafta sonu yapılacak olan sınavlar da adayların gündeminde yer aldı. 7 Aralık tarihinde İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı yapılacak.
Her yıl binlerce kişinin katılım sağladığı ÖSYM sınavlarında heyecan devam ederken bu hafta sonu uygulanacak olan sınavlar duyuruldu.
7 Aralık Cumartesi günü Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı yapılacak.
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI, HANGİ 7 - 8 ARALIK?
ÖSYM takvimine göre 7 Aralık Cumartesi günü Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı yapılacak. Sınav 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle sınav merkezlerinde 10.15'te başlayacak.
7-8 Aralık tarihlerinde Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı da uygulanacak.
8 Aralık Pazar günü ise İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapılacak.
ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SINAV SAAT KAÇTA?
10.15'te başlayacak olan sınav 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle merkezlerinde uygulanacak. Adaylar 10.00'dan sonra binalara giriş yapamayacak. Başvurular 24-30 Ekim aralığında alınırken geç başvurular 7 Kasım'da sona ermişti.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025