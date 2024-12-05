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Bu hafta sonu sınav var mı 7- 8 Aralık? ÖSYM sınav takvimini paylaştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Aralık 2024 14:49 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 14:58
Bu hafta sonu sınav var mı 7- 8 Aralık? ÖSYM sınav takvimini paylaştı

ÖSYM, MEB tarafından uygulanan sınavlara her yıl milyonlarca kişi katılıyor. Bu hafta sonu yapılacak olan sınavlar da adayların gündeminde yer aldı. 7 Aralık tarihinde İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı yapılacak.

Her yıl binlerce kişinin katılım sağladığı ÖSYM sınavlarında heyecan devam ederken bu hafta sonu uygulanacak olan sınavlar duyuruldu.

7 Aralık Cumartesi günü Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı yapılacak.

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI, HANGİ 7 - 8 ARALIK?

ÖSYM takvimine göre 7 Aralık Cumartesi günü Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı yapılacak. Sınav 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle sınav merkezlerinde 10.15'te başlayacak.

Bu hafta sonu sınav var mı 7- 8 Aralık? ÖSYM sınav takvimini paylaştı - 1. Resim

7-8 Aralık tarihlerinde Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı da uygulanacak. 

8 Aralık Pazar günü ise İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SINAV SAAT KAÇTA?

10.15'te başlayacak olan sınav 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle merkezlerinde uygulanacak. Adaylar 10.00'dan sonra binalara giriş yapamayacak. Başvurular 24-30 Ekim aralığında alınırken geç başvurular 7 Kasım'da sona ermişti.

Bu hafta sonu sınav var mı 7- 8 Aralık? ÖSYM sınav takvimini paylaştı - 2. Resim

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi  Ara Sınavı  19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı  24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025

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Kaynak: TGRT Haber

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