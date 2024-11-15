Bu hafta sonu yağmur var mı? 16-17 Kasım Meteoroloji İstanbul hava durumu paylaşıldı

15 Kasım 2024 09:55 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 10:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da hava durumu belli oldu. Milyonlarca vatandaş hafta sonu yağmur yağıp yağmayacağını araştırırken 16-17 Kasım Cumartesi ve Pazar günü yağmur durumunu bekliyordu.

MGM​ verileri aracılığıyla gün içerisinde yağıp yağmayacağına anlık olarak Türkiye​ geneli harita aracılığıyla ulaşabiliyoruz.

16 Kasım Cumartesi günü sabah ve akşam sıcaklık derece tahminleri paylaşılırken hafta sonu yağmur​ durumunu öğrenebiliyoruz.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI 16-17 KASIM 2024?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ verilerine göre bu hafta sonu Cumartesi günü, Türkiye genelinde havanın yağmurlu olması bekleniyor.

Marmara Bölgesinde sabah saatlerinde sıcaklıklar 13 derece olurken akşam saatlerinde 10 derecelere kadar düşecek.

Karadeniz, Trakya, Marmara, Ege bölgelerinde hava yağışlı olurken gün boyu sürmesi bekleniyor.

17 Kasım Pazar günü ise Türkiye'de bazı bölgelerde yağış olurken bazı bölgelerde güneşli hava hakim olacak. Trakya bölgesinde sıcaklıklar 13 derece olurken Karadeniz'in batısında hava güneşli ve 15 derece olacak.

Ege bölgesinde hava kapalı olacak ve 15 derecelerde seyir edecek. İç Anadolu bölgesinde ise yağışlar devam ederken gece sıcaklıklar eksi değerlere düşecek.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM tarafından paylaşılan verilere göre kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimlerinde havanın yağmurlu olması da öngörüldü.

Sıcaklıkların genel olarak 2-4 derece azalması beklenirken Batı Karadeniz kıyıları, Sakarya, İzmir, Samsun, Amasya, Çorum ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın ve Adana'nın kıyı kesimleri için sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuz hava durumlarına karşı tedbir alınması belirtildi.