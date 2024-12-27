Bu hafta sonu yağmur var mı? 28-29 Aralık İstanbul hava durumu raporu

27 Aralık 2024 12:27 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 12:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu hafta sonu yağmur durumu belli oldu. Son günlerde ülkemizde hakim olan serin ve kapalı hava yerini yağmura bıraktı. 28-29 Aralık hafta sonu dışarıda plan yapacak olanlar MGM hava durumu raporunu kontrol ediyor.

MGM verilerine göre günlük, 5 günlük ve haftalık olarak hava durumunu nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. 28 Aralık Cumartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. Vatandaşlar erken saatlerde dışarıya çıkma planı yaparken MGM İstanbul​'da hava durumunu paylaştı.

BU HAFTA SONU YAĞMUR​ VAR MI 28-29 ARALIK?

28 Aralık Cumartesi günü ülke genelinde yağış bekleniyor. Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar devam ederken sıcaklıklar 10 derece olacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların düşmesiyle beraber kar yağışı etkili olacak.

Cumartesi günü Ege Bölgesi'nde kapalı ve yağmurlu hava bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

MGM verilerine göre parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklentisi var.