Bu hafta sonu yağmur var mı? 7-8 Aralık hava durumu raporu

05 Aralık 2024 16:20 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 16:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonu hava durumu belli oldu. Bu haftaya yağışlı başlamamızın ardından İstanbul'da hafta sonu yağmur durumu merak edildi.

Haritada sağanak, sis, fırtına ve don bir arada! 5 Aralık hava durumu nasıl olacak?

Haritada sağanak, sis, fırtına ve don bir arada! 5 Aralık hava durumu nasıl olacak?

MGM verilerine göre günlük hava durumunun nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. İstanbul​, Ankara​, İzmir​'de yarın yağmur​ var mı, yok mu sorularının cevabı hava durumu​ raporu ile öğreniliyor.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI 7-8 ARALIK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu hafta sonu havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. 7 Aralık Cumartesi günü Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgeleri'nde yağış beklenirken hava sıcaklıkları 15 derece olacak.