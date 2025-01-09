Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 11-12 Ocak İstanbul hava durumu raporu

09 Ocak 2025 12:27 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 12:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu hafta sonu İstanbul'da hava durumu nasıl olacak merak edildi. 11-12 Ocak Cumartesi ve Pazar günü dışarı çıkacak olanlar hafta sonu hava durumu raporunu araştırmaya başladı.

İstanbul'a kar yağışı için geri sayım başladı! Sıcak hava yerini bir anda Sibirya soğuklarına bırakacak!

İstanbul'a kar yağışı için geri sayım başladı! Sıcak hava yerini bir anda Sibirya soğuklarına bırakacak!

Bu hafta sonu dışarıya çıkacak olanlar MGM verilerini araştırıyor. 11-12 Ocak tarihlerinde yağmur​ var mı, yok mu MGM verileri aracılığıyla öğreniliyor. İstanbul​, Ankara​, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Samsun gibi illerde cumartesi ve pazar havanın nasıl olacağı hava durumu raporu ile belli oluyor.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI 11-12 OCAK?

11 Ocak Cumartesi günü hava durumu raporuna göre ülkenin Ege ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da sisli hava hakim olurken sıcaklıklar -4 derecelere kadar inecek.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde güneşli hava olurken Batı Karadeniz'de yağış etkili olacak.

Cumartesi günü İstanbul'da yağmur beklentisi olurken Ege Bölgesi'nde de genel olarak yağışlı hava bekleniyor.

12 OCAK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

12 Ocak günü hava durumu raporuna göre Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 11-14 derecelerde seyir ederken yağışlı hava hakim olacak. Edirne çevresinde karla karışık yağmur beklenirken İstanbul'da da yağış devam edecek. İç Anadolu Bölgesi'nde yağmur yağışı olurken Ege Bölgesi'nde şiddetli ve gök gürültülü yağış beklentisi var.

Pazar günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde sisli hava olurken sıcaklıklar 0 ila 11 derece aralığında değişkenlik gösteriyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI 9 OCAK PERŞEMBE?

MGM verilerine bakarak günün hava durumu raporunu öğrenebiliyoruz. Buna göre bugün ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis beklenirken Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ bulunuyor.