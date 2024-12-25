Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? 28-29 Aralık hava durumu raporu

25 Aralık 2024 12:12 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 12:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu hafta sonu hava durumu tahminini öğrenebiliyoruz. 28-29 Aralık hafta sonu dışarıda plan yapacak olanların yağmur yağıp yağmayacağını veriler aracılığıyla öğrenebiliyor.

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Bu hafta sonu havanın nasıl olacağına dair paylaşılan MGM raporları ile sıcaklık ve yağmur​ durumuna ulaşabiliyor. 28 Aralık Cumartesi​ günü ülke genelinde yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar Ege Bölgesi'nde 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde 12 derecelerde seyir edecek.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI 28-29 ARALIK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre cumartesi günü ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak. İstanbul​'da yağmur beklenirken sıcaklıklar 8-10 derecelerde seyir edecek.

Karadeniz Bölgesi'nde hava yağmurlu olacak ve sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece, akşam 10 derece olacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde bazı kısımlar güneşli olurken bazı kısımlarda karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde cumartesi günü kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar 0 derece ile 4 derece aralığında seyir edecek.

29 ARALIK PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

MGM verilerine göre Edirne ve Tekirdağ'da bulutlu hava hakim olacak. Karadeniz Bölgesi'nde hava yağışlı olacak ve bazı yerlerde karla karışık yağmur görülecek.

Ege Bölgesi'nde pazar günü güneşli ve bulutlu hava bekleniyor.

Pazar gününün hava durumu tahminine göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar 1 derece ile 7 derece aralığında olacak ve güneşli hava bekleniyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI İSTANBUL'DA 25 ARALIK?

25 Aralık Çarşamba günü tahminine göre İstanbul'da 12.00 ile 15.00 aralığında hava bulutlu ve kapalı olacak. Bugün tüm gün bulutlu hava hakim olurken yağış beklentisi bulunmuyor. Sıcaklıklar bugün 14 derecelerde olacak.