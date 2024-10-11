Bu hafta sonu yapılacak olan sınavlar açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

11 Ekim 2024 09:39 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:00

Bu hafta sonu ne sınav var sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta 12-13 Ekim tarihlerinde 2024-DUS 2. Dönem, STS Diş Hekimliği 2. Dönem, EUS ve STS Eczacılık sınavları yapılacak. Bu hafta sonu yapılacak olan sınavların saati ve takvimi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve özel kurumlar tarafından düzenlenen sınavlar genel olarak hafta sonu gerçekleştiriliyor. Sınavın ne zaman, saat kaçta yapılacağı olası karışıklıkların ve sorunların önüne geçilmesi için kritik bir öneme sahip. Planlarını sınav​ takvimlerine göre vatandaşlar tarafından bu hafta sonu ne sınavı var sorusunun cevabı araştırılıyor. BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR 12-13 EKİM 2024? ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta sonu 13 Ekim Pazar gününde dört farklı sınav düzenlenecek. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2.Dönem), Diş Hekimliği​ Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024- STS Diş Hekimliği 2. Dönem), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) ve Eczacılık​ Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık) yapılacak. 13 Ekim'de düzenlenecek olan sınavlar kapsamında adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. EUS, STS Eczacılık, ÖSYM Ankara Elektronik Sınav Merkezi'nde uygulanacak olan sınavlar saat 10.15'te başlayacak. Sınav günü kimlik kartını bulamayan veya kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak.