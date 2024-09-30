Bu hafta TRT 1'de yayınlanacak olan UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi maçları belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın mücadeleleri sürerken bu hafta TRT 1'de yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının hangileri olduğu futbolseverlerin gündeminde yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği liglerde oynanacak olan maçların takvimi de belli oldu.
Bu hafta TRT 1 ve tabii Spor ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşmalar netleşti.
BU HAFTA TRT 1'DEN YAYINLANACAK OLAN ŞAMPİYONLAR VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI
30 Eylül - 6 Ekim aralığında oynanacak olan müsabakaların yayınlanacağı kanal belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim günü oynanacak olan Salzburg - Brest karşılaşması TRT Spor'da yayınlanacak. Tabii spor'da yayınlanacak olan müsabakalar ise şöyle:
Stuttgart – Sparta Prag
Arsenal – PSG
Barcelona – Young Boys
B.Dortmund – Celtic
Inter – KizilyildizBayer Leverkusen – Milan
PSV – Sporting Lisbon
Slovan Bratislava – Manchester City
1 Ekim'de oynanacak olan müsabakalar:
Başakşehir – Rapid Wien | TRT 1
Guimaraes – NK Celje | Yayıncısı bulunmuyor
Girona – Feyenoord | TRT Spor
Shakhtar Donetsk – Atalanta | tabii Spor
Aston Villa – Bayern Münih | tabii Spor
Benfica – Atletico Madrid | tabii Spor
Dinamo Zagreb – Monaco | tabii Spor
Lille – Real Madrid | tabii Spor
Liverpool – Bologna | TRT 1
Leipzig – Juventus | tabii Spor
Sturm Graz – Club Brugge | tabii Spor