Bu hafta TRT 1'de yayınlanacak olan UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi maçları belli oldu

30 Eylül 2024 12:17 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:25

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın mücadeleleri sürerken bu hafta TRT 1'de yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının hangileri olduğu futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nde şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği liglerde oynanacak olan maçların takvimi de belli oldu.

Bu hafta TRT 1​ ve tabii Spor ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşmalar netleşti.

BU HAFTA TRT 1'DEN YAYINLANACAK OLAN ŞAMPİYONLAR VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI

30 Eylül - 6 Ekim aralığında oynanacak olan müsabakaların yayınlanacağı kanal belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim günü oynanacak olan Salzburg - Brest karşılaşması TRT Spor'da yayınlanacak. Tabii spor'da yayınlanacak olan müsabakalar ise şöyle:

Stuttgart – Sparta Prag

Arsenal – PSG

Barcelona – Young Boys

B.Dortmund – Celtic

Inter – KizilyildizBayer Leverkusen – Milan

PSV – Sporting Lisbon

Slovan Bratislava – Manchester City

1 Ekim'de oynanacak olan müsabakalar:

Başakşehir – Rapid Wien | TRT 1

Guimaraes – NK Celje | Yayıncısı bulunmuyor

Girona – Feyenoord | TRT Spor

Shakhtar Donetsk – Atalanta | tabii Spor

Aston Villa – Bayern Münih | tabii Spor

Benfica – Atletico Madrid | tabii Spor

Dinamo Zagreb – Monaco | tabii Spor

Lille – Real Madrid | tabii Spor

Liverpool – Bologna | TRT 1

Leipzig – Juventus | tabii Spor

Sturm Graz – Club Brugge | tabii Spor