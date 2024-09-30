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Bu hafta TRT 1'de yayınlanacak olan UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi maçları belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Eylül 2024 12:17 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:25
Bu hafta TRT 1&#039;de yayınlanacak olan UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi maçları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın mücadeleleri sürerken bu hafta TRT 1'de yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının hangileri olduğu futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi​'nde şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği liglerde oynanacak olan maçların takvimi de belli oldu.

Bu hafta TRT 1​ ve tabii Spor ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşmalar netleşti.

BU HAFTA TRT 1'DEN YAYINLANACAK OLAN ŞAMPİYONLAR VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI

30 Eylül - 6 Ekim aralığında oynanacak olan müsabakaların yayınlanacağı kanal belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim günü oynanacak olan Salzburg - Brest karşılaşması TRT Spor'da yayınlanacak. Tabii spor'da yayınlanacak olan müsabakalar ise şöyle:

Stuttgart – Sparta Prag

Arsenal – PSG

Barcelona – Young Boys

B.Dortmund – Celtic

Inter – KizilyildizBayer Leverkusen – Milan

PSV – Sporting Lisbon

Slovan Bratislava – Manchester City

Bu hafta TRT 1'de yayınlanacak olan UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi maçları belli oldu - 1. Resim

1 Ekim'de oynanacak olan müsabakalar:

Başakşehir – Rapid Wien | TRT 1

Guimaraes – NK Celje | Yayıncısı bulunmuyor

Girona – Feyenoord | TRT Spor

Shakhtar Donetsk – Atalanta | tabii Spor

Aston Villa – Bayern Münih | tabii Spor

Benfica – Atletico Madrid | tabii Spor

Dinamo Zagreb – Monaco | tabii Spor

Lille – Real Madrid | tabii Spor

Liverpool – Bologna | TRT 1

Leipzig – Juventus | tabii Spor

Sturm Graz – Club Brugge | tabii Spor

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Kaynak: TGRT Haber
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