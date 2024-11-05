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Bu hafta TRT 1'den yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
05 Kasım 2024 12:11 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:11
Bu hafta TRT 1&#039;den yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Maç takvimine göre bu akşam 9 karşılaşma oynanacak. Maçları izlemek isteyen vatandaşlar tarafından Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor. Karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve tabii ekranlarında yayınlanıyor

Bu sezon yeni formatta 36 takımın mücadele ettiği Devler Ligi'nde dördüncü hafta maçları bugün (5 Kasım 2024 Salı) başlıyor.

Vatandaşlar tarafından bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

Bu hafta TRT 1'den yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu - 1. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunun bütün maçları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Vatandaşlar karşılaşmaları şifresiz ve ücretsiz olarak izleyebiliyor.

Bu hafta TRT 1'den yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu - 2. Resim

TRT'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI?

Bu hafta Şampiyonlar Ligi maçlarından sadece 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Club Brugge-Aston Villa karşılaşması TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

PSV Eindhoven-Girona, Celtic-Leipzig, Real Madrid-Milan, Liverpool-B. Leverkusen, Sporting-Manchester City, Feyenoord-Salzburg, Inter-Arsenal, Bayern Munih-Benfica mücadeleleri ise TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

Bologna-Monaco, B. Dortmund-Strum Graz, Şahtar Donetsk-Young Boys, Kızılyıldız-Barcelona, PSG-Atletico Madrid, Sparta Prag-Brest ve Stuttgart-Atalanta karşılaşmaları ise tabii spor ekranlarından yayınlanacak.

Bu hafta TRT 1'den yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu - 3. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta maçlarının günleri ve saatleri şöyle:

5 Kasım 2024 Salı

  • 20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)
  • 20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
  • 23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)
  • 23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)
  • 23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)
  • 23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)
  • 23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)
  • 23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)
  • 23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

Bu hafta TRT 1'den yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu - 4. Resim

6 Kasım Çarşamba:

  • 20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
  • 20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)
  • 23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)
  • 23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)
  • 23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)
  • 23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)
  • 23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)
  • 23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)
  • 23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)

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Kaynak: TGRT HABER

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