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Bu haftanın Epic Games Store ücretsiz oyunu Chivalry 2 oldu, 6 Haziran'a kadar alınabilecek

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 18:55 - Güncelleme : 31 May 2024 17:31
Bu haftanın Epic Games Store ücretsiz oyunu Chivalry 2 oldu, 6 Haziran&#039;a kadar alınabilecek

Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunu Chivalry 2 oldu. 6 Haziran'a kadar ücretsiz olarak alınabilecek! İşte detaylar...

Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor.

Bu haftanın gizemli oyunu Chivalry 2 olarak açıklandı.

Ortaçağ savaşlarını epik bir şekilde yeniden yaşatan Chivalry 2, Türk oyuncuların büyük ilgisini çekmeye aday.

Bu haftanın Epic Games Store ücretsiz oyunu Chivalry 2 oldu, 6 Haziran'a kadar alınabilecek - 1. Resim

Chivalry 2, 6 Haziran'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.

Ortaçağ savaş alanlarında geçen bu aksiyon dolu oyun, oyunculara kılıç savaşlarının heyecanını yaşatıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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