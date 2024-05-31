Bu haftanın Epic Games Store ücretsiz oyunu Chivalry 2 oldu, 6 Haziran'a kadar alınabilecek
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 18:55 - Güncelleme : 31 May 2024 17:31
Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunu Chivalry 2 oldu. 6 Haziran'a kadar ücretsiz olarak alınabilecek! İşte detaylar...
Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor.
Bu haftanın gizemli oyunu Chivalry 2 olarak açıklandı.
Ortaçağ savaşlarını epik bir şekilde yeniden yaşatan Chivalry 2, Türk oyuncuların büyük ilgisini çekmeye aday.
Chivalry 2, 6 Haziran'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.
Ortaçağ savaş alanlarında geçen bu aksiyon dolu oyun, oyunculara kılıç savaşlarının heyecanını yaşatıyor.
Kaynak: TGRT Haber